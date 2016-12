Sampdoria, l'agente di Torreira scatena la bagarre: "Non rinnoviamo, l'obiettivo è andare via"

Lucas Torreira, centrocampista 20enne che sta facendo benissimo alla Sampdoria. Fonte foto: Getty Images Europe.

Il centrocampo della Sampdoria non può fare a meno di lui, ma a quanto pare, Lucas Torreira può far benissimo a meno della Samp. La notizia, è deflagrata tra Bogliasco e il Ferraris, espandendosi con grande rapidità nell'ambiente Doriano: Torreira vuole andar via, e il suo agente non ha usato mezzi termini.

Il centrocampista uruguaiano dal passato nel Pescara di Massimo Oddo, dopo appena sei mesi nel massimo campionato italiano, pare avere già le idee molto chiare: "Noi non abbiamo rinnovato con la Sampdoria e l’obiettivo sarebbe quello di andare in un altro club". Così ha parlato l'agente del piccolo mediano 20 enne, autore di una prima parte di stagione da grande protagonista in maglia Samp.

Marco Giampaolo infatti, dopo aver studiato attentamente le caratteristiche del giovane mediano, non ha esitato nel lanciarlo in campo. Personalità, duttilità e grande qualità in fase di recupero palla, hanno fatto di Torreira una delle più gradite sorprese di questa prima parte di stagione.

La Samp, che in estate aveva anticipato tutti assicurandosi il calciatore per una cifra non astronomica, ora è al bivio. Tenere almeno fino a giugno Torreira, che nel frattempo potrebbe completare il suo processo di maturazione e al tempo stesso crescere il proprio valore di mercato, o decidere per la cessione immediata, accontentando di fatti le richieste dell'agente.

Lucas Torreira blocca alla sua maniera l'avanzata di Boyè. Fonte foto: Getty Images Europe.

I club che hanno mostrato maggior interesse nei confronti del calciatore, sino ad ora sono stati Siviglia e Roma. Mentre in Andalusia, pare che Sampaòli straveda per il talento sudamericano, dalle parti della Capitale, la Roma di Luciano Spalletti è sempre a caccia di un centrocampista che vada a rafforzare il reparto.

Dopo la beffa Rincon - soffiato dalla Juventus proprio all'ultimo - Torreira potrebbe rappresentare il giusto profilo per la mediana di Spalletti: giovane, duttile e con ampi margini di miglioramento. L'agente del calciatore, in merito all'interessamento giallorosso, non si sbilancia, anche se il gradimento pare esserci eccome: "La Roma? Fino a questo momento non ci sono stati contatti. Sui giornali però ho letto dell’interesse da parte della Roma. È un giocatore molto duttile, di qualità e quantità. Bravo a giocare nelle due fasi. Ha solo 20 anni e in una squadra che gioca bene al calcio può dare molto".