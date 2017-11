Serie A, tra Torino e Chievo finisce 1-1: le parole del post partita

torino fc

Tra Torino e Chievo finisce 1-1. Tutti gol nel primo tempo: i clivensi passano al 14' grazie a un colpo di testa di Hetemaj, ma i padroni di casa al 34' trovano il pari con Baselli.

Sinisa Mihajlovic: "Se non si segna.."

Le parole del tecnico granata nel post partita: "Loro hanno preso un palo, fatto un gol, e concluso da fuori con Radovanovic. Il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata. Noi abbiamo sempre fatto la partita e abbiamo creato sei-sette palle gol nitide, sbagliando tutto lo sbagliabile davanti. Sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, perchè il Chievo è una squadra ostica e solida, che ti fa giocare male".

Ma Mihajlovic non è soddisfatto: "Dispiaciuto e arrabbiato. Abbiamo fatto sempre la partita, anche se il Chievo è partito meglio. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e sporca. Abbiamo avuto 6-7 palle nitide, preso una traversa, sbagliato un rigore. Poi se non segni i giocatori si abbattono e perdono lucidità ed energie. Facciamo troppa fatica a fare un gol. E’ vero che il Chievo ti fa giocare male, ma le occasioni le abbiamo avute, siamo stati noi che dovevamo fare gol".

Rolando Maran: "Sono soddisfatto per il pareggio"

Invece è soddisfatto il tecnico del Chievo Verona: "Sono soddisfatto sia per la prestazione che per il risultato, a tratti abbiamo fatto veramente bene. Credo che sia un buon risultato, un buon punto per quello che abbiamo mostrato in campo. Abbiamo portato a casa un risultato più che meritato oggi, giocando con personalità anche in inferiorità numerica. Ci portiamo questo 1-1 a casa di buon grado. Siamo ripartiti con il piede giusto dopo la sosta. Siamo la squadra in A che crossa di più. Hetemaj non è solito fare questi goal, gli ho detto di non prendere l'abitudine visto che stenterei a crederci".

[fonte: radio due, sky sport]