Torino, Walter Mazzarri è ufficialmente il nuovo allenatore | www.premierleague.com

Dopo il comunicato ufficiale sull’esonero di Sinisa Mihajlovic, il Torino annuncia il suo sostituto: come ampiamente anticipato, la scelta è caduta su Walter Mazzarri. Il club granata scrive sul proprio sito:

Il Torino Football Club comunica di aver affidato al signor Walter Mazzarri l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il nuovo tecnico - che il Presidente Urbano Cairo accoglie con il più cordiale benvenuto e con l’augurio di buon lavoro - dirigerà oggi pomeriggio la sessione in programma allo stadio Filadelfia a porte chiuse.

L’ex tecnico dell’Inter firma un contratto fino al 2020 ed avrà a disposizione il suo staff, a cominciare dallo storico vice Nicolò Frustalupi, il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli e l’assistente Claudio Nitti. Esonerato dal Watford al termine del campionato scorso concluso al 17esimo posto, Mazzarri ha risolto il contratto con gli Hornets – che scadeva nel 2019 – ed ha potuto così ufficializzare il nuovo legame con il Torino. Esordirà sabato, allo Stadio Grande Torino contro il Bologna nel lunch match della 20esima giornata.

L’allenatore livornese torna a sedersi su una panchina di Serie A dopo oltre 3 anni: l’ultima è datata 9 novembre 2014, alla guida dell’Inter, terminata con un pareggio contro il Verona per 2-2 a San Siro, decisiva per il suo esonero in favore di Roberto Mancini. In precedenza in massima serie Mazzarri ha guidato la Reggina per 3 anni come prima esperienza, passando poi alla Sampdoria – due stagioni , Napoli – subentrato a Donadoni nel 2009 e rimasto sotto l’ombra del Vesuvio fino al 2013 , per poi concludere il giro d’Italia all’Inter, prima di emigrare in Premier League. Molto probabilmente il tecnico non si discosterà dal 3-5-2, suo marchio di fabbrica: in attacco, insieme al Gallo Belotti, ritroverà anche M’Baye Niang, allenato al Watford nella seconda metà della scorsa stagione – 16 presenze e 2 goal in Premier League.