MotoGP - Gran Premio di Aragon: poker Ducati nelle libere 1

E' andata in archivio, poco fa, la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon. Mattinata decisamente positiva per la Ducati che ha piazzato le sue moto nelle prime quattro posizioni. In testa c'è Andrea Dovizioso che ha chiuso col tempo di 1.48.020 e meno di due decimi di vantaggio nei confronti di Danilo Petrucci. Terza posizione per l'altra Alma-Pramac di Jack Miller mentre a chiudere il poker "Rosso" c'è Lorenzo con un distacco di sette decimi e mezzo nei confronti di Dovizioso. Quinta e settima posizione per Vinales e Valentino Rossi mentre nel panino delle due Yamaha c'è Marc Marquez.

Piazzamento abbastanza indicativo quello dello spagnolo che, per tutta la sessione, ha girato con lo stesso treno di gomme. Tre Yamaha nelle prime dieci posizioni, con Zarco ottavo a precedere la Honda di Crutchlow e la Suzuki di Iannone. L'abruzzese, nella prima sessione, ha chiuso davanti al compagno di squadra Rins. Dodicesima e tredicesima posizione per i due fratelli Espargaro con Policio davanti ad Aleix mentre Pedrosa si trova in diciottesima posizione.

La seconda sessione di prove libere è in programma alle ore 14.