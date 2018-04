ATP Houston, il programma

Come accennato, la terra fa capolino nel circuito ATP. Si gioca a Marrakech, si gioca a Houston. L'America indossa abiti in rosso, cinque le partite di primo turno in programma quest'oggi. Dustin Brown - subito fuori nel Challenger di Marbella - usufruisce di una wild card e lancia il guanto di sfida a Laaksonen. Più interessante il secondo match in agenda, Fernando Verdasco - quinta testa di serie e possibile protagonista del torneo - duella con Denis Kudla, proveniente dal labirinto di qualificazione - affermazioni con Opelka e Krueger. Discreta parentesi a Miami - frenata con Carreno - Verdasco è favorito.

Riflettori, a seguire, su Frances Tiafoe. Prosegue l'ascesa del giovane di casa, capace di conquistare il titolo a Delray. Risposte di primo livello anche a Miami, stop con Anderson. Trova il connazionale McDonald, capace di batterlo tre volte su quattro a livello Challenger - primo confronto sulla terra quello odierno.

Sul campo n.3, Sandgren, in calo dopo l'exploit all'Australian Open, se la vede con Kavcic, mentre Fratangelo scruta Thompson. Un solo precedente, al Challenger di Bordeaux del 2016. 64 63 Fratangelo nell'occasione.

Si inizia alle 15 locali, le 22 in Italia.

CENTER Starts At 3:00 Pm

1st Rd (WC) Dustin Brown VS Henri Laaksonen

Not Before 6:00 Pm

1st Rd (5) Fernando Verdasco VS (Q) Denis Kudla

1st Rd Frances Tiafoe VS (WC) Mackenzie McDonald

COURT 3 Starts At 3:00 Pm

1st Rd (8) Tennys Sandgren VS Blaz Kavcic

1st Rd Bjorn Fratangelo VS Jordan Thompson