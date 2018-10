WTA Cincinnati, il tabellone femminile

A Montreal è tempo di semifinali, incombe, nel frattempo, Cincinnati. Noto da ieri il tabellone femminile, con Simona Halep prima testa di serie. La rumena, ancora in corsa alla Rogers Cup, rischia di incrociare per la seconda volta a stretto giro di ruota l'australiana Barty. La semifinale canadese è in programma nel tardo pomeriggio, al Western and Southern Open il confronto è in agenda al terzo turno. In caso di successo, per la Halep, quarto di finale con Garbine Muguruza. Diversi dubbi aleggiano sulla nativa di Caracas, Tsurenko o Collins per agganciare il terzo turno, la Ostapenko per nobilitare la candidatura - la lettone ha il 2T con Osaka o Makarova.

Angelique Kerber inaugura la seconda porzione della parte alta. Pavlyuchenkova o Krunic al 2T, di altro tenore il match con la Keys. La potente americana pesca la connazionale Mattek in avvio, poi Sevastova. La Kerber è nel quarto di Caroline Garcia, sesta testa di serie battuta a Montreal ai quarti. Apertura col botto, la francese deve disinnescare Suarez o Azarenka. L'incontro con Karolina Pliskova - 3T - è da bollino rosso, la ceca in precedenza deve superare Radwanska e Konta.

Non può sorridere Petra Kvitova. Stoppata dalla Bertens la scorsa settimana, intravede un 2T con Serena Williams. Non la miglior Williams, ma pur sempre temibile. L'ex n.1 bussa alla porta del torneo con la Gavrilova, poi come detto Kvitova. In caso di successo, per la ceca, 3T con la Goerges - 1T Mladenovic - quarti di finale con Sloane Stephens, tambureggiante a Montreal. Unico intoppo per la Stephens al 3T, c'è la belga Mertens.

L'ultimo settore ospita Elina Svitolina, abile di consueto anche su superficie rapida. L'ucraina sfida la Kuznetsova al 2T, a seguire Kasatkina e Wozniacki. La danese, testa di serie n.2, non può perdere le coordinate di campo, Bertens o Vandeweghe alla seconda fermata, Venus Williams alla terza - Venere duella con la Sakkari al via.

I possibili quarti

Halep - Muguruza

Kerber - Garcia

Kvitova - Stephens

Svitolina - Wozniacki