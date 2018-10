ATP Anversa: male ancora Munar, Lopez sorprende Tiafoe. Il day1

Inizia ufficialmente la terza edizione dell'European Open, ATP 250 che trova vita sui campi della Lotto Arena della città belga di Anversa.

Jaume Munar prosegue il suo momento horror nato da quando il giovane spagnolo ha cominciato la propria parte di stagione sul cemento indoor. Quinta sconfitta consecutiva per il 1996 iberico che mette sempre più a rischio la propria presenza alle Next Gen ATP Finals essendo insidiato nella race dal francese Humbert, fresco vincitore del Challenger di Ortisei. Munar è già costretto all'esordio a salutare la rassegna belga arrendendosi al mancino ceco Jiri Vesely che strappa il pass per il secondo turno dove affronterà la quarta testa di serie Richard Gasquet.

Non continua a far vedere quanto di buono aveva fatto meno di una settimana fa a Shanghai Nicolas Jarry. Il cileno aveva eliminato nel Master 1000 cinese Marin Cilic, ma qui ad Antwerp (come chiamata dagli abitanti del luogo) non riesce a incidere in risposta e con il dritto. Alla fine passa il giovane Mackenzie McDonald, il quale si conquista meritatamente il diritto di contendersi un posto ai quarti di finale con il vincente della sfida Simon-Stakhovsky.

Assisteremo ad un derby canadese al secondo turno della competizione delle Fiandre. ​Vasek Pospisil, infatti, ha superato agilmente come da pronostico il suo avversario di giornata Leonardo Mayer e si regala una sfida interessante con il connazionale Milos Raonic.

Delude Frances Tiafoe. Il giovanissimo americano occupava la settima posizione del seeding e gli era stata anche donata una wildcard. Il next gen a stelle e strisce non disputa il suo miglior tennis ed è costretto a salutare anzitempo il torneo a causa di una grandissima partita giocata dall'esperto mancino Feliciano Lopez, che ora aspetterà il trionfante della disputa che vede protagonisti Struff e il lucky loser Lestienne.