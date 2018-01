Australian Open, il tabellone femminile: la parte bassa - AusOpen Twitter

Dopo aver sviscerato la parte alta del tabellone, spostiamo la nostra attenzione sulla parte bassa, inaugurata da Venus Williams, testa di serie n.5 ai nastri di partenza. Manca la sorella Serena, decisione dopo il test ad Abu Dhabi con Jelena Ostapenko. Non può competere al massimo la minore delle sorelle, pronta comunque a tornare per arricchire la bacheca slam. Niente Serena, rischia Venus. Esordio col botto, trova una Bencic di ritorno. Discreti risultati sul finire della scorsa stagione, la Hopman Cup con Federer per acquisire sicurezza. Al terzo turno, per la Williams, pericolo Makarova, quarto turno con la Goerges. La teutonica è un'outsider di prestigio. Titolo a Auckland per allacciare i fili con l'eccellente chiusura di 2017, da tenere in considerazione.

Nel quarto di Venus, Elina Svitolina, per molti la favorita. A Brisbane, trofeo alzato al cospetto della Sasnovich. Il cammino è agevole, almeno inizialmente. Una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, poi Sakkari o Siniakova. La Peng, al terzo turno, non sembra in grado di impensierire la Svitolina. Può provarci, senza dubbio, Sloane Stephens, ma la signora dell'ultimo US Open non vince una partita proprio dalla finale di Flushing Meadows con la connazionale Keys. Spazzata via dalla Giorgi a Sydney, sbarca a Melbourne in chiaroscuro. Gioca al primo turno con Shuai Zhang, non fortunata.

Jelena Ostapenko - a Shenzhen preda di Kr.Pliskova e a Sydney fermata dalla Makarova - introduce la seconda porzione della parte bassa. Pochi consensi per la lettone, attesa dalla nostra Schiavone. La Ostapenko è comunque favorita anche al secondo step con Duan o Duque, così come al terzo, con Kontaveit o Krunic. A livello di ottavi, più opzioni. Secondo classifica, Coco Vandeweghe, finalista al WTA Elite nel 2017. L'americana ha però un percorso tortuoso. Babos all'esordio, poi Suarez e Cibulkova. Quest'ultima, positiva a Sydney (quarti con la Kerber), deve prima regolare la Stosur.

Infine, Caroline Wozniacki. Da eterna seconda a regina lo scorso anno, già in finale nel 2018 a Auckland - KO con la Goerges. Chiede spazio alla Buzarnescu, tuttora in corsa a Hobart, prima di incrociare la racchetta con la Bertens (1T difficile con la giovane Bellis). La Pavlyuchenkova è la principale minaccia nell'avvicinamento ai quarti.

I probabili quarti

V.Williams - Svitolina

Ostapenko - Wozniacki