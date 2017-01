Australian Open, Day 5, torneo maschile: il programma

Federer - Fonte: ausopen.com

In archivio i primi due turni dell'Australian Open versione 2017. Non sono mancate le sorprese, su tutti - questa mattina - l'inaspettata sconfitta del detentore di 6 titoli dello Slam oceanico Novak Djokovic. Il serbo è stato superato in 5 set da Istomin, N°117 del ranking. Quindi, subito primo scossone nella parte bassa del tabellone. Terzo turno che riserva emozioni, con ben 5 top ten impegnati nella giornata di domani.

La Rod Laver Arena fa gli onori di casa, e si prepara ad ospitare i due elvetici. Stan Wawrinka fa eco ai due match femminili, calpestando il campo centrale poco prima dell'alba. Per lui, dilemma Troicki. Il N°4 ATP è uscito sempre vittorioso nei 7 precedenti, l'ultimo giocato a Brisbane. E' favorito anche in questa occasione. Nella mattinata azzurra, spazio a Roger Federer. Il Re si scontrerà con Tomas Berdych, in un incontro che promette scintille e fuochi d'artificio. Sono 22 i precedenti totali, lo svizzero comanda 16 a 6, ma l'incontro che andrà in scena domani avrà sfumature differenti, con un Roger al ritorno ed ancora in rodaggio sia sotto l'aspetto fisico che mentale.

Ci spostiamo sulla Margaret Court Arena, Jo​-Wilfried Tsonga e Kei Nishikori all'opera. Il tennista d'oltralpe incrocia la racchetta con Sock. Il 24enne americano sta attraversando un periodo idilliaco e prepara la vendetta dopo due sconfitte su altrettanti incontri, Tsonga proverà a rispondere picche. Il nipponico - invece - apre le porte al programma serale. Lo attende Lacko, capitolato nei due incroci precedenti. Sulla carta, non c'è storia, match scritto.

La Hisense Arena ospita invece Andy Murray. Il N°1 accoglie la battuta pungente e violenta di Querrey, in un match che correrà sul filo di lana. I precedenti parlano britannico, 6-1 totale. Andy - ovviamente - parte in vantaggio anche stavolta. A seguire, brilla il talento del duo Tomic-Evans. L'idolo aussie è favorito nella contesa, precedenti in parità.

Lo Show Court 2 - a ridosso della mattinata - propone M.Zverev - Jaziri. I due tennisti si equivalgono, ma il tedesco sta disputando un eccelente torneo e non vuole porre fine alla sua corsa. I precedenti, però, premiano il tunisino, avanti 2-0.

Fari puntati e occhi vigili sullo Show Court 3. Continua la corsa del nostro Andreas Seppi​, l' ostacolo riporta il nome di Darcis. Il belga è tutt'altro che imbattibile, si può sognare il 4T. Un unico precedente, il quale sorride all'altoatesino.

Il programma completo