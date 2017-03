ATP - Miami Open 2017, il programma maschile: Nadal sul Centrale, Fognini sull'uno

Source: Julian Finney

Normale amministrazione per Roger Federer. Lo svizzero supera Tiafoe e, insieme al connazionale Wawrinka, approda al terzo turno. Avanzano anche Kyrgios e Del Potro, la notte non propone particolari sorprese. Quest'oggi, terzo turno al maschile, Rafael Nadal sul Centrale. Un classico recente, lo spagnolo affronta per la sedicesima volta in carriera il tedesco Kohlschreiber. Dominio netto per Nadal, 13-1 all'alba della sfida odierna. L'unico sigillo di Kohlschreiber ad Halle, nel 2012. L'ultimo confronto risale allo scorso anno, sulla terra di Roma. Dopo il debutto vincente con Sela, Nadal parte favorito anche con il teutonico.

In precedenza, Verdasco - Nishikori. Rivalità in equilibrio, 2-2, un successo per parte sul veloce. Il nipponico, bravo a controllare la potenza del sudafricano Anderson, si fa preferire. Verdasco, di contro, è un cavallo pazzo, se in giornata può giocarsela alla pari con quasi tutti. Infine, Sock - titolo a Delray Beach, semifinale a Indian Wells - affronta il potente Vesely.

Sul Grandstand, tocca a Milos Raonic. Il canadese, al rientro, può sfruttare il morbido Donaldson - W con M.Zverev al secondo turno - per incamerare fiducia e minuti in campo. Paire gioca, sul medesimo rettangolo, con Young.

Il tennis italiano si affida, ancora una volta, a Fabio Fognini. Vittoria e polemiche con J.Sousa, ora l'azzurro incrocia Chardy. I precedenti sono confortanti, cinque partite tra i due, percorso netto di Fognini, la terra come denominatore comune. Quattro match sul rosso. Nel 2012, a Cincinnati, unica fermata sul veloce, tie-break del terzo favorevole al nativo di Sanremo. Prima di Fognini, sull'uno, in agenda due partite. Delbonis duella con Struff, Pella lotta con Mahut.

Il programma

STADIUM STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (25) Fernando Verdasco VS (2) Kei Nishikori

3RD RD (5) Rafael Nadal VS (26) Philipp Kohlschreiber

3RD RD (13) Jack Sock VS Jiri Vesely

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (Q) Jared Donaldson VS (3) Milos Raonic

3RD RD Benoit Paire VS Donald Young

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Federico Delbonis VS Jan-Lennard Struff

3RD RD Nicolas Mahut VS Guido Pella

3RD RD Jeremy Chardy VS Fabio Fognini