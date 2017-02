El Poderoso se prepara para recibir a los 'Felinos' de Soacha

Google Plus

Foto: Dalerojo.net

Hoy el Deportivo Independiente Medellín recibirá por primera vez al nuevo inquilino de la primera división del fútbol profesional colombiano, el cual como todos los equipos que han llegado, buscan consolidarse para permanecer en la primera división.

Para este encuentro, el DT Zubeldía contará con lo mejor de su nómina incluyendo a Juan Fernando Quintero, que viene de recuperarse de una lesión en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda.

Por otra parte, uno de los que se pierde el partido es Mauricio 'Mao' Molina que no logró recuperarse para el compromiso válido por la sexta fecha de la Liga Aguila.

El timonel argentino analiza el rival, el cual no menosprecia y el ejemplo que tiene es el partido entre América y Jaguares por la quinta fecha donde las Fieras de Sinú se llevaron los tres puntos de Pascual Guerrero luego de imponerse con un marcador de 2-0.

"No hay rivales flacos. En los papeles podría ser porque uno tiene historia y presupuesto y el otro no tanto, pero me espero un rival muy duro", manifestó el argentino.

Además, tiene claro que luego del encuentro frente a Cortuluá la mayor falencia de la defensa del Poderoso es el juego aéreo, tema que vienen practicando durante toda la semana tanto en lo defensivo como en lo ofensivo.

"Desde el día uno tratamos de corregir y llevar al campo la pelota detenida para evitar que nos hagan goles por ahí. Si tiene que pasar, prefiero que sea ahora y no en la fecha 10 o 15 o en la Copa Libertadores", concluyó el estratega.

El partido por la sexta fecha de la Liga Águila se jugará hoy a las 3:15 p.m en el estadio Atanasio Girardot y la única variante en la titular del Equipo del pueblo será el regreso de Juan Fernando Quintero, por Hernán Hechalar.