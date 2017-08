Millonarios - Junior: Apostando por el pase a semifinales desde la casa

Google Plus

Embajadores y Tiburones se ven de nuevo para enfrentar los cuartos de Copa

A partir de las 19:10 horas en la ciudad de Bogotá se encontrarán azules y rojiblancos para disputar el segundo de la tríada de partidos que iniciaron el pasado domingo, esta vez el encuentro se dará por la ida de los cuartos de final de la Copa Águila 2017.

Los Tiburones llegan tras ganar 2 goles por 1 a los Embajadores durante la fecha 6 de la Liga Águila 2017-II lo cual posiciona a Millonarios en la casilla número 13 de la tabla de posiciones con 6 puntos mientras que Junior se encuentra segundo con 15 puntos de 18 posibles.

Tiburones sin Teo

El cuadro de curramba continúa sin Teófilo Gutiérrez luego de este haber sido suspendido por dos semanas por simulación en el partido frente Atlético Nacional. Además de la sanción se le puso una multa por el valor de $44'263.020. La Dimayor mencionó que "al revisar las imágenes del vídeo oficial del partido, este Comité puede apreciar que el jugador adversario Aldo Leao Ramírez no alcanza a tocar con su mano a la altura del cuello al señor Gutiérrez y, este, unos segundos después actúa como sí en verdad se hubiese generado un golpe en la altura de su cara. Esta situación evidencia inequívocamente la intención del jugador Gutiérrez de causar una decisión incorrecta, esta es, un hecho que debía ser sancionado por un supuesto golpe proveniente del jugador Ramírez".

No obstante los de curramba cuentan con Yimmi Chará, autor del segundo gol en Bogotá el pasado domingo. Un jugador con mucha proyección y habilidad con el balón que puede poner en peligro la defensa albiazul.

La nómina que jugará será mayoritariamente sub-24 y no contará con Sebastián Viera, según dice El Heraldo de Barranquilla. Sin embargo se destacan la presencia de jugadores decisivos en la banca como Sebastián Hernández, Matías Mier, Jorge Aguirre, Yimmi Chará y Luis Narváez.

Millonarios sin Riascos

Por molestias en su rodilla Duvier Riascos no hará parte del equipo que enfrentará a los Tiburones durante los cuartos de final. La nómina estará conformada por los mismos que jugaron la fecha 6 sin incluir a Jacobo Kouffaty. El venezolano no ha mostrado su mejor desempeño durante lo que va de la temporada y no tuvo cabida en los 18 convocados por Russo.

En su cuenta de Twitter @MillosFCoficial se publicó que habrá 35% de descuento para la boletería de abonados y socios.

Lo más reciente

El partido más reciente entre Millonarios y Junior terminó 2 a 1 a favor de la visita por la fecha 6 de la presente liga. Los goles de Gómes (9') y Chará (73') fueron descontados al minuto 89' por Matías De Los Santos. El defensor marcó de media distancia al ángulo del palo derecho que defendía Sebastián Viera. Sin embargo no le sirvió al cuadro capitalino para conseguir los 3 puntos en casa.

Durante los últimos partidos las estadísticas juegan a favor de los de curramba. La media otorga 14 victorias para los Tiburones y 10 para el azul de Bogotá, con otros 10 partidos que terminaron en empate.

Posibles formaciones

Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Matías De Los Santos, Andrés Felipe Cadavid, Felipe Banguero; Henry Rojas, John Duque, Juan Guillermo Domínguez; Maxi Núñez, Ayron Del Valle y Harold Santiago Mosquera. DT: Miguel Ángel Russo.

Junior: José Luis Chunga; David Murillo, Deivy Balanta, Jefferson Gómez, Yonathan Murillo; Víctor Cantillo, Enrique Serje, Matías Mier, Jarlan Barrera, Leiner Escalante y Bernardo Cuesta. DT: Julio Comesaña.