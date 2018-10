¿Qué le sucede a El Nacional?

Poco a poco se convierte en un recuerdo lejano aquel equipo criollo el cual fue protagonista en los campeonatos ecuatorianos. En vez de ver al Bi-Tri pelear por la estrella 14, lo vemos luchar por no descender a la serie B. Era frecuente que El Nacional sea la base de la selección ecuatoriana de fútbol sin embargo hoy en día ninguno de sus jugadores figura entre los titulares de la Tri. ¿Qué pasa con El Nacional?

No se sabe a ciencia cierta que pasa con el Rojo, lo que si sabemos es que en estos primeros meses del año vimos muchas situaciones que perjudicaron al equipo criollo. Un ejemplo fue la negociación con el Monaco Capital Group que no se terminó de concretar y causó más problemas que soluciones mientras se mantuvo. Otra situación negativa fue la lentitud de los dirigentes para conseguir refuerzos a comienzos de año logrando contratar pocas figuras que de paso no muestran su mejor nivel en lo que va del año. También hemos visto como la gestión para conseguir auspiciantes ha sido ineficiente, tanto así, que hasta el día de hoy su camiseta no tiene una publicidad principal. Finalmente vimos como jugadores del plantel se quejaron amargamente en redes sociales y medios de prensa por el retraso en el pago de sus sueldos. Todas estas situaciones, y seguramente algunas otras más, ayudaron a tener al equipo militar en el lugar que está.

A pesar de estar últimos en la tabla aun hay tiempo para que se recuperen los Puros Criollos. Carlos Sevilla tiene una dura tarea en solucionar lo que pasa con El Nacional 2013 para sacarlo del "abismo" y esto sólo se logrará con el apoyo de los jugadores, hinchada y dirigentes.