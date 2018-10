Presidente del América se disculpa por foto polémica del "Chucho" Benítez

El presidente deportivo del América, Ricardo Peláez, aseguró que “es una situación muy desafortunada, que lamentamos mucho”, en respuesta a la portada del diario deportivo Récord, en la que aparece el ecuatoriano Christian Benítez, ofreciéndo comida para gatos al Pumas.

Todo esto es en vista al clásico que se jugará el día sábado, que promete ser un partido muy reñido entre ambos equipos.

“Esta portada no suma para nada cuando estamos dando el mensaje en el Estadio Azteca, que es no a la violencia, sí al buen futbol, al espectáculo, sí a la familia y a los niños en las tribunas. Sí, ya platiqué (con Benítez) y no quiero hablar más del tema. La iniciativa no surgió de él, (sólo) se equivoca, porque se presta. Si alguien se siente agraviado, ofrecemos una disculpa. No tengo ningún problema en ofrecer disculpas, cuando hay una equivocación”.

El entrenador Miguel Herrera, acompañado del arquero Muñóez y el centrocampista argentino Romagnoli, enviaron un mensaje a la afición en el Estadio Azteca para ambos clubes, que incita a que no haya violencia en el encuentro del próximo sábado en el Esta

Ell entrenador de Pumas no dio relevancia a dicha portada ni dijo sentirse ofendido y reiteró la invitación a los aficionados para disfrutar del partido.