Presidente del Deportivo Cuenca: “Vamos a reunirnos para conversar y ver qué podemos hacer”

Ayer viernes 19 de Abril, Deportivo Cuenca cayó de local ante Universidad Católica y las críticas se volvieron a dirigir al cuadro cuencano. Este sábado, la directiva tendrá una reunión con el técnico Guillermo Rivarola.

Después del partido, el Presidente del club, Fernando Muñoz, conversó con Factor M de Ondas Azuayas y no ocultó su desespero y dijo: “Es la misma preocupación que tenemos todos, qué es lo que pasa con el equipo. Creo que nos falta un poco de suerte, tuvimos opciones de gol extremadamente claras, no se pudieron convertir y tuvimos que ver los goles que nos hicieron.”



Muñoz recordó que, aunque fue respaldado por el plantel luego de su renuncia hace dos semanas, el estratega dejó en claro que su cargo estaba a disposición, si no le acompañaban los resultados: “Desde que los jugadores tuvieron la gentileza de respaldarle, el técnico fue muy claro en manifestar que esto no tiene una fecha límite, esto es día a día. Mañana vamos a conversar con Rivarola para ver qué acciones tomamos.”



El Presidente afimó que debe considerar muchos aspectos antes de tomar la decisión final y comentó: “Si tuviera la varita mágica, le dijera que es lo que tenemos que hacer. Vamos a pensar con tranquilidad, inclusive estoy pensando como hincha, y no quiero cometer una equivocación al dar un criterio. Si nosotros actuáramos como hinchas, entraba al camerino y le decía adiós a Rivaraola, pero no podemos hacer eso. Tenemos que actuar como dirigentes, pensarlo, dialogarlo y llegar a un consenso.”

En las próximas horas, se podrían tener novedades, además el dirigente no descartó una salida de Rivarola: “Vamos a reunirnos para conversar y ver qué podemos hacer, no podemos seguir porque estamos en la segunda parte de la primera etapa y estamos cerquita de la Serie B. Hay que tomar correctivos urgentes.”