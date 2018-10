Emelec completo y sin novedades

Los dirigidos por el profesor Gustavo Quinteros viven una gran realidad, pero están conscientes de que no han logrado el objetivo aún. Quieren ganar la etapa, el campeonato y continuar con la racha, para eso, los azules trabajan arduamente en los preparativos para el miércoles, donde recibirán en el estadio Capwell a su tradicional rival.

Las buenas noticias no paran de decir presente en Samanes y se cuenta con equipo completo. Pedro Quiñonez se recuperó de una afección gripal que no lo dejó participar del partido ante Dep. Quito en la ultima fecha. Mondaini no presentó molestias luego del viernes, se perfila como titular y sus compañeros confían en que los lidere a la victoria. Por su parte el central estrella del campeonato, Gabriel Achillier, no vio amarilla en el último encuentro y será de la partida el miércoles.

La única duda que tiene Quinteros, es la que se presenta cuando se tiene mas de 11 jugadores de superlativo nivel, y es que no tendría claro quien acompañaría a Achillier en el centro de la zaga, si el argentino Christian Nasuti o José L. Quiñonez .

En la practica de hoy, los eléctricos, alinearon así el equipo que tratara de embestir a la dolida defensa barcelonista: Esteban Dreer en el arco; Carlos Vera (juvenil), JL Quiñonez, Achillier, Baguí en el bloque defensivo; Valencia, P. Quiñonez, Giménez, Caicedo en la mitad de la cancha; Mondaini y De Jesús en punta.