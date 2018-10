Sigue el Emelec - Fluminense minuto a minuto

Final del partido. Emelec 2 - Fluminense 1. Saca ventaja Emelec en la ida.

90' Leandro Euzebio cabeceó pero sale desvíado.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Emelec! Gaibor de penal. Emelec 2 - Fluminense 1.

84' ¡Penal para Emelec! Falta sobre Mondaini.

82' ¡Mondaini! Remate de zurda del argentino que atajó bien Cavalieri.

76' Se retira Wellington, ingresa Samuel. En Emelec ingresa Gaibor, se retira Corozo.

74' Cambio en Emelec: Ingresa Vinicio Angulo, se retira Marlón de Jesús.

73: Cambio en Fluminense: Ingresa Felipe, se retira Wagner.

71' Remate de Carlinhos que sale desvíado.

63' Se retira Rhayner, ingresa Thiago Neves.

53' Ingresa Marcos Caicedo, se retira Giménez.

52' ¡Carlinhos! Casi un gol de taco, se salva Emelec.

51' Con molestias Fernando Giménez, se prepara un cambio en Emelec.

Ya se juega el segundo tiempo: Emelec 1 - Fluminense 1.

Final del primer tiempo. Emelec 1 - Fluminense 1.

43' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Fluminense! Wagner de afuera la manda al ángulo.

42' ¡Nem! Remate fuerte del brasileño directo a las manos de Dreer.

35' ¡Valencia! Remate de afuera que sale apenas desvíado.

32' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EMELEC! Eusebio en contra. Emelec 1 - Fluminense 0.

23' ¡Dreer! Gran atajada del arquero ante el remate de Wagner que luego da en el palo. Se salva Emelec.

21' Tiro libre peligroso para el Fluminense, falta de Narvaéz cerca del área,

20' Gran pase de Mondaini para Corozo, que intentó de afuera, pero su remate fue mordido.

17' Se equilibra el partido, seguimos 0-0.

9' Se detiene temporalmente el partido. Los árbitros ajustan la red del arco de Cavalieri.

6' Centro de Mondaini al palo nuevamente. Mucho mejor Emelec.

3' ¡,Mondaini! Remate de zurda al palo, se salva Fluminense.

Ya se juega, Emelec - Fluminense

20:20: ¡Gran marco de público en el George Capwell! Se espera un gran partido

19:53 : Alineaciones confirmadas:

Emelec: Dreer; Vera, Morante, Narváez, Bagui; Quiñónez, Corozo, Valencia, Giménez; Mondaíni, De Jesús

Fluminense: Cavalieri; Bruno, Gum, Eusebio, Carlinhos; Edinho, Jean, Wagner, Nem; Rhayner, Sobis

19:20: Llega el Emelec al Capwell. Dentro de poco las alineaciones de ambos equipos.

18:52: Llegan los árbitros al Capwell. La avenida Quito se llena de hinchas azules, que de a poco siguen llenando el Capwell.

Emelec - Fluminense se jugará en la noche de hoy por Copa Libertadores, en un partido en el que no se ve del todo fácil para los azules, que de cara a este partido llegan con muchas bajas defensivas. No alineará Nasuti ni Achillier por acumulación de amarillas, ni José Luis Quiñónez por lesión, por lo que el cuadro azul debe saber como afrontar estas bajas en defensa. Pero, a pesar de esto, no es del todo malo para Emelec, ya que también Fluminense presenta bajas en este encuentro: Fred, Thiago Neves, y Deco, que son bajas muy sensibles de cara a este díficil partido de ida por Copa Libertadores. A tomar en cuenta que Emelec no ha perdido de local en todo el 2013, presentando tan sólo 1 empate, seguido de puras victorias.

Será un partido vibrante, con mucha velocidad por las bandas de parte de Emelec, que es un conjunto que se caracteriza por la rápidez de sus aleros y el buen trato de pelota en el medio sector. Cabe resaltar que, es primera vez en la historia que se enfrentarán Emelec y Fluminense.