Análisis de Barcelona 1 Deportivo Quito 0 en el Estadio Monumental

El día de ayer, ante unos 10000 espectadores, se jugó el partido válido por la décimo octava jornada del campeonato ecuatoriano entre Barcelona y Deportivo Quito. Un partido que en la previa, se vio muy discutido ante la posibilidad de que el Deportivo Quito no se presente dada la situación contractual que se encuentra con jugadores y técnico impagos de la categoría mayor así como de las menores.

El Deportivo Quito alineo con Carini; Guagua, Checa, I. Mina; Valencia, J. Chila, Vega, Colón, , Romero; Calderón y Nieto

Mientras que el conjunto “torero” alineó con Banguera; Paredes, Perlaza, Erazo, Nazareno; Velasco, Gruezo, L. Caicedo, Diaz, Arroyo y Nahuelpan

En el primer tiempo, se mostró una clara línea de 5 al momento de defender por los de plaza de teatro tomando especial consideración a las embestidas por Michael Arroyo por la banda zurda. Arroyo comenzó el partido armando micro sociedades con Nazareno en los cuales intercambiaban funciones entre acarrear el balón y centrar. Para mala fortuna Nazareno no tuvo un buen partido, estuvo bajo en defensa como en ataque, centros mal ejecutados como también dejando varias veces la defensa desprotegida por sus constantes arribo a terreno contrario. Se puede destacar un error en salida en el que Erazo lanza la pelota a la banda zurda creyendo que estaba Nazareno y aprovecho Colón, poniendo así peligro a la valla contraria.

El partido tuvo su punto de inflexión cuando al minuto 17 Javier Chila en una jugada alza demasiado la pierna en un rechazo hasta la altura de la cabeza del delantero Nahuelpan, lo cual derivo en roja directa, con ello obligo al técnico Ruben Dario Insua a un cambio el ingreso Giovanny Caicedo, con ello la consigna del Quito seria simplemente apostar al contragolpe con sus armas en ofensiva Colon y Nieto. Díaz y Arroyo se mostraron incisivos en sus constantes llegadas al área, el “Kitu” con sus constantes arribos por el centro como así Arroyo con 2 remates hacia los palos que fueron la mas claras del primer tiempo. De ahí en mas 3 remates de fuera del área de Nazareno, Velasco y Luis Caicedo fueron lo mas cercano a llegar a convertir pero se fueron desviadas.

Ya en la segunda parte se dieron las variantes, en el Deportivo Quito, ingresó Miguel Ibarra por Valencia y en Barcelona, Quinteros por Luis Caicedo. La intención de los cambios se daba de qué, con Ibarra, se podía tener mas solidez en marca y en Barcelona más llegada, con ello dejando un solo volante de marca como Gruezo. El segundo tiempo mantuvo una constante de Barcelona llegando al área y el Quito perdiendo la pelota cada vez que la tenia, Colón fue muy bien marcado por Gruezo lo cual derivo a que el técnico Insua al minuto lo cambiara por Flores al minuto 13. Flores, un jugador muy dúctil con el balón, tenía el objetivo de ser el generador de juego cuando el Quito recuperara el balón tanto con pelotazos largos a Nieto como pases en profundidad.

El gol: Una jugada muy parecida al segundo gol versus Emelec en el “Clasico del Astillero” con la diferencia que fue centro de Michael Arroyo primero domino Nahuelpan con el pecho, dejándola en el piso y con su pierna zurda con un sutil toque introduciéndola al fondo de las mallas. Jugada que mostro no solo el gran poderío físico del ariete argentino sino su gran habilidad. Luego de ello, vino el cambio de Díaz por Matamoros. De ahí en más, el partido se puso para que Barcelona anotara mas goles con combinaciones entre Velasco y Arroyo en la zurda y remate de afuera de Holguer Matamoros. El Deportivo Quito, por su lado, apelo a lo que podría lograr Nieto y Flores con pelotazos al área. Ingreso Penilla por Nahuelpan que se fue una vez mas ovacionado del Monumental y así terminó el partido.

Puntos para destacar del partido: El Deportivo Quito pese a todas sus limitaciones mantuvo un orden táctico para tratar de no sentir el hombre menos que tuvieron durante todo el partido, no entro en desesperación a pesar de las constantes embestidas del conjunto canario. La gran actuación de Frickson Erazo, anulo totalmente al atacante argentino Nieto ganando siempre en juego aéreo y dándole mucha tranquilidad a la defensa. La falta de capacidad de Nazareno de finalizar jugadas cuando se proyecta al ataque, me parece que aun no supera ese déficit pese a ser un jugador veloz.