Gustavo Costas admite comprender el malestar de Cazares

En la rueda de prensa que concedió este viernes en el estadio Monumental, Gustavo Costas admitió que comprende el enojo de Juan Cazares por su falta de minutos, y también habló sobre la posibilidad de que se marchen algunos miembros de su plantilla.

“Tratamos de tener más variantes en ataque, Michael (Quiñónez) y (Hólger) Matamoros es la primera práctica que hacen de fútbol. La única manera de recuperarse totalmente es jugar. Jayro (Campos) jugó con las reservas y es bueno que ya estén todos, porque así tenemos más opciones”, manifestó el timonel argentino del Ídolo del Astillero.



En cuanto al interés de clubes del exterior en Ariel Nahuelpan, Gustavo Costas reiteró que si dependiera de él, no dejaría ir al Loco. “Lo dije recién, quiero que se quede, el jugador tiene ganas de quedarse, pero puede venir una oferta mejor. No depende de nosotros. Cuando te vienen a buscar tantos jugadores es que el equipo está bien”, manifestó.



También existen ligeras posibilidades de que Michael Arroyo, Damián Díaz o Frickson Erazo fichen por otros clubes. “Hay que buscar, pero si no se va nadie, no tengo que ir a buscar a nadie. En la parte defensiva estamos muy bien, Jayro está casi listo, si se va Frickson tenemos a Perlaza, a Ordóñez, a Saucedo. Adelante si se nos va uno, si se nos complicaría. Ya veremos, no depende de nosotros”, dijo.



Y al final, habló sobre el malestar de Juan Cazares, que no quiere continuar en el club. “Está bien, juegan once y se queda en el banco, lo dije el otro día. Está Damián Díaz, está Michael Arroyo. Yo fui clarísimo, ahora tenemos a Díaz, a Arroyo, a Quiñónez y a Matamoros. Hoy esas posiciones están cubiertas y se lo dije al chico. Si no juega va a querer irse, es seguro”, finalizó. Fuente: Futbol Ecuador