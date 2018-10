Rueda: "Siempre debemos ver el colectivo, independientemente de las individualidades que tengan.”

Después de la derrota ante Perú por Eliminatorias, el técnico de Ecuador, Reinaldo Rueda, atendió a los medios en rueda de prensa. Aunque el resultado no acompañó, el entrenador destacó el trabajo de sus jugadores.



“Creo que fue un partido como esperábamos, un partido intenso contra un rival que viene reaccionando. Hay que resaltar la entrega de los jugadores ante un rival grande que supo contrarrestar todas las opciones.”, señaló el colombiano.



Ahora, sólo resta dejar atrás el mal resultado y pensar en el siguiente encuentro, sin olvidar que los jugadores se entregaron al máximo: “Hay que darle vuelta a la página. Ya conversamos unos minutos con los jugadores. Hay que asimilar el resultado, saber que hay que recuperarse lo más pronto posible y saber que tendremos otro rival difícil al frente. El grupo así lo ha entendido y está con la conciencia tranquila, de toda la entrega que han hecho. No hay ningún reproche. Ecuador se brindó y hoy le tocó ganar a Perú. Ese es el fútbol. Hay que levantar la cabeza y saber que el martes hay otro partido. Perdimos y eso nos debe fortalecer.”



Rueda negó que su equipo haya caído algún momento en desesperación: “El partido se abrió. Cuando ya entró Felipe (Caicedo), corrimos mucho riesgo porque, por su falta de ritmo, hubo ocasiones que nos tomaron saliendo, pero había que apostarle a colocar a un hombre de área. Se arriesgó porque tuvimos que adelantar las líneas y, por ahí, se puede interpretar como ansiedad o precipitud, pero al final Ecuador hizo una gran propuesta.”



Al preguntársele si ingresó al atacante Marlon De Jesús como ensayo para ser el reemplazo del suspendido Cristian Benítez, respondió: “Lo de Marlon era sumar un hombre fresco, con gol que tuviera la oportunidad de concretar. Tuvo pocos minutos. Hay que tener esa alternativa de solución y pienso que Marlon hizo un buen trabajo, a pesar del poco tiempo. (..) Es cuestión de analizar en las próximas horas, lo que más nos conviene. Hay que saber que tenemos otra variante. Ojalá tomemos la mejor decisión.”



Se pensaba que el titular en lugar de Felipe Caicedo iba a ser Renato Ibarra, pero el técnico se decidió por Joao Rojas y terminó satisfecho con su elección: “Joao hizo un excelente juego, se brindó, tuvo algunas acciones de gol, pero el portero de Perú estuvo brillante. Creo que Joao se mueve muy bien por dentro como por fuera. Es un excelente complemento, con gran labor en la parte defensiva y un buen acompañamiento en la parte ofensiva.”



Para el cafetero, Perú no saltó con desesperación a buscar la victoria, sino que salió a martillar por el gol en los primeros minutos como era lógico: “Creo que era lo que se tenía proyectado: un Perú que nos iba a presionar en los primeros 20 minutos y tuvo la fortuna de encontrar el gol en el minuto 11. Creo que no era ansiedad, si no lo normal de un partido bien disputado. Ecuador tenía antecedentes buenos en Perú y eso hizo que Perú entrara muy alerta. Perú anotó en el momento propicio y eso desequilibró el partido, pero Ecuador hizo una excelente propuesta.”



“No creo que fue desesperación (de los peruanos). Fue un partido intenso, muy físico, de mucho roce. No nos debemos olvidar que clase de jugadores tiene Perú. Desde el portero hasta el delantero, son jugadores internacionales de un buen nivel. El que se equivocaba perdía, y nosotros nos equivocamos, pero hay que resaltar el orden, la entrega y la mística que puso Ecuador en la cancha.”, añadió.



Finalmente, interrogándole si le preocupaba más Lionel Messi en particular, que la Selección de Argentina, respondió: “Vamos a tener en frente un equipo fuerte, con individuales importantes, pero siempre debemos ver el colectivo, independientemente de las individualidades que tengan.” Fuente: Futbol Ecuador