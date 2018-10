Rueda admitió que hubo exceso de confianza en Ecuador

El entrenador sostuvo una amplia conversación con sus pupilos después de la derrota con Perú, espera que corrijan los errores y estén más concentrados para evitar “sorpresas” en el duelo de mañana ante Argentina. El DT no condicionará su esquema a la presencia de Lionel Messi.

Después de conversar en privado con el grupo de jugadores en la tranquilidad de Monteolivo y de “hacer el lavado sicológico para voltear la página”, el técnico Reinaldo Rueda reconoció ayer que uno de las falencias de su plantel, sobre todo en el último cotejo ante Perú, fue la falta de concentración y la confianza excesiva de los jugadores.

“Tenemos una fuerte convicción de las condiciones del equipo. Pero en milésimas se distraen y dan pie para que el rival tome ventaja. Nos ha afectado el exceso de confianza y eso nos ha causado problemas. Ojalá se corrija y puedan llegar claritos a este cotejo”, dijo Rueda.

Eso lo aceptó el zaguero central Frickson Erazo, y además indicó que el equipo debe entrar como lo hacía en el inicio del proceso eliminatorio. “Debemos volver a mentalizarnos en que no hemos conseguido nada y luchar cada punto”.

El mismo criterio lo compartieron Cristhian Noboa y Alejandro Castillo. “El equipo ha asumido la responsabilidad de mejorar y de tener una mejor presentación con el respaldo de nuestra hinchada. Quisimos cerrar este mes la clasificación, pero no se pudo y ahora se debe asegurar la victoria ante Argentina”, señaló Castillo.

El DT además mencionó que a la “tricolor” le hace falta ser más proactiva en lugar de reactiva.

“Una de las virtudes de Ecuador es su condición de reaccionar de inmediato ante la adversidad, pero aún le fata ser proactivo, es decir proponer más, llevar la iniciativa y en eso también se debe mejorar”.

“Será un partido muy cerrado, ordenado, en el que debe primar la paciencia y la dinámica de la explosividad. Hay que ser inteligentes y agresivos a la vez con el balón”.

Añadió que todo el equipo fue responsable del gol peruano y no solo el bloque defensivo. “Precisamente una de nuestras preocupaciones fue esa. Por ello les recalcamos que la defensa son los 11 jugadores y no solo los cuatro o cinco que están al último. Es lo mismo.

Rueda anticipó que su planteamiento táctico no estará condicionado por la presencia o no del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, en el once que establezca su colega Alejandro Sabella. “Ecuador se ha caracterizado por su dinámica y ordenamiento. Con todo respeto, no se puede alterar eso o condicionarlo a la presencia de un jugador que todos sabemos tiene un talento especial”.

Los 2.800 metros de altura de Quito preocupan a la selección albiceleste, que anoche llegó a Guayaquil. El DT Alejandro Sabella en su país indicó: “En la altura se hace difícil, tengo una idea de cómo plantear el partido, pero hay que esperar a ver cómo están los jugadores”. El Telégrafo