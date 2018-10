PREVIA: Ecuador vs. Argentina

El día de mañana, martes 11 de Junio se juega la décimo cuarta fecha de las eliminatorias por el Mundial Brasil 2014.

Ecuador llega con 20 puntos al partido, mientras que el líder de las eliminatorias, Argentina tiene 25 puntos, los equipos llegan de perder con Perú por 1-0 y empatar frente a Colombia por 0 goles respectivamente.

Para este encuentro, ambos equipos tienen jugadores suspendidos. Mientras que Ecuador llega con la baja de uno de sus mejores delanteros, Christian "Chucho" Benítez, quien se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas, por otro lado los gauchos no podrán contar con Gonzalo Higuaín, quien fue expulsado en la fecha pasada de Eliminatorias ante Colombia con una tarjeta roja por una patada al defensa colombiano Zapata, y tampoco con Pablo Zabaleta, defensor que acumuló su segunda amarilla.



Felipe Caicedo está a la espera de la decisión del director técnico de Ecuador, Reinaldo Rueda para confirmar si entra en la alineación titular o no, ya que presenta una molestia en su muslo, y no está al 100% para el partido, aunque depende mucho de los médicos del seleccionado ecuatoriano.

La gran novedad en Argentina, es pese a que desde el pasado sábado se anunciaba a Lionel Messi para el partido, aunque "La Pulga" no aparece en la oncena practicada.

Habrá estadio lleno en el Atahualpa, ya que los boletos se agotaron, la hinchada va a alentar a la selección y espera que puedan salir con la alegría de la victoria.

Ecuador y Argentina se han enfrentado 4 veces por las eliminatorias sudamericanas, Ecuador ganó 3 veces, mientras que Argentina 1. Todos los partidos han terminado en 2-0 cuando ganó Ecuador y de igual manera cuando ganó Argentina.



Las probables alineaciones de ambos conjuntos serían las siguientes:

Ecuador: Domínguez; Paredes, Guagua, Erazo, Ayoví; Castillo, Noboa; Valencia, Montero; Rojas y Caicedo.

Argentina: Sergio Romero; Gino Peruzzi, Federico Fernández, Ezequiel Garay, José María Basanta y Emiliano Rojo; Ever Banega, Javier Mascherano y Ángel Di María; Rodrigo Palacio y Sergio Agüero.

El árbitro central será Enrique Cáceres, asistente #1:Rodney Aquino, asistente #2:Darío Gaona y 4to árbitro :Julio Quintana. Árbitros paraguayos.