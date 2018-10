Ecuador empata con Argentina y complica su clasificación (VIDEO)

Por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas para el mundial Brasil 2014, Ecuador recibió a Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El partido tenía como novedades, las ausencias de los argentinos Gonzalo Higuaín por acumulación de tarjetas amarillas y Lionel Messi por una lesión que no le permitió jugar desde el arranque, aunque entró en el segundo tiempo. En Ecuador la ausencia fue el goleador del equipo, Christian Benítez, quien se perdió el partido por acumulación de tarjetas amarillas.

El partido al comenzar, rápidamente se puso a favor de los argentinos, con tiros desde afuera del área. Funcionó rápidamente, ya que en el minuto 2 un remate potente de Angel Di María complicó al arquero ecuatoriano Domínguez, que dió rebote, luego Palacio aprovechó y fue derribado por el arquero y el árbitro paraguayo no dudó en pitar el penal. Domínguez fue amonestado. Sergio Agüero fue el encargado de patear el penal, su remate fue al lado derecho del arco ecuatoriano, mientras que Domínguez se lanzó hacia el otro lado. Era el 0-1 parcial del partido a favor de los argentinos.

Argentina seguía insistiendo con remates desde fuera, aunque el arquero de Liga de Quito, Domínguez, ya mostraba un poco más de seguridad, y no daba rebotes.

Jefferson Montero, la estrella del primer tiempo del equipo ecuatoriano, jugó por la banda izquierda, en donde se enfrentaba a Peruzzi, que no lo podía controlar, aunque en una jugada de Montero, que llegaba para el centro, le cometieron una falta para que Ecuador tenga un tiro libre muy peligroso. En el minuto 16 Walter Ayoví fue el encargado del tiro libre, que con la zurda, su centro fue preciso para que Segundo Castillo aproveche ante la floja marca argentina, y ponga el 1-1 en el marcador.

Ecuador controlaba el partido, con jugadas por ambas bandas, Jefferson Montero desequilibrante, aunque los centros que mandaba, no eran suficientes para que un compañero pueda concluir las jugadas. Antonio Valencia y Juan Carlos Paredes por la banda derecha trataban de realizar centros, aunque no eran efectivos, Felipe Caicedo quien jugó con una molestia en uno de sus muslos, no era capaz de aprovechar los centros, y marcar a favor de los ecuatorianos. Con el 1-1 se iban al descanso.

En el segundo tiempo, Montero ya se lo notaba un poco cansado, por lo que Peruzzi aprovechaba y le quitaba el balón para realizar contra golpes, que finalmente Frickson Erazo y Walter Ayoví podían controlar. Reinaldo Rueda al ingresar a Renato Ibarra y Luis Fernando Saritama, trataba de controlar más el partido, y jugar por las bandas con Ibarra, aunque su plan no funcionó como tenía planeado.

En el minuto 9 del segundo tiempo, Felipe Caicedo en una jugada individual, controló el balón y al adelantar el balón ante la salida del arquero Romero que cometia al parecer una falta dentrol del área, todo el estadio reclamaba penal, aunque el árbitro paraguayo, Enrique Cáceres, no consideró así y siguió con el partido.

En el minuto 86, una acción muy lamentable y decepcionante por parte del argentino Javier Mascherano. Luego de ser atendido por los médicos dentro de la cancha, se lo llevó el carro a la parte fuera de la cancha para seguir siendo atendido, aunque en la trayectoria, Mascherano pateó dos veces al conductor del carro, y el cuarto árbitro se fijó en la acción, por lo que no dudó en informarle al árbitro central, que expulsó directamente al jugador del FC Barcelona. Los jugadores de la banca reaccionaron ante la expulsión de Mascherano, aunque al parecer no se percataron de la sucia acción que cometió el jugador.

El marcador terminó en 1-1, un empate que favorece mucho más a Argentina que a Ecuador. El cuadro local termina la fecha con 21 puntos, mientras que Argentina sigue como líder con 26 puntos.

Luego del partido, Mascherano comentó sobre lo sucedido y dijo:

Pido disculpas por la reacción que tuve, nada justifica este hecho. Gran trabajo y esfuerzo del equipo. Vamos Argentina!! — Javier Mascherano (@Mascherano) June 12, 2013

A continuación el video de los goles y la polémica jugada que no pitaron penal sobre Felipe Caicedo: