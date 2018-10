Costas: "Damían Díaz se queda"

En una entrevista para D10 de Paraguay, Gustavo Costas afirmó que rechazó la oferta del Guaraní por Saucedo. Mientras que por ota parte, se sabe que ofrecieron a Julián Benítez, pero que no se puede decidir por el momento ya que no se ha terminado la etapa y se debe saber si BSC venderá a algún jugador.

“Hablé con Toti (Presidente del Guaraní) y le agradecí el llamado pero tengo contrato hasta diciembre con Barcelona”, manifestó Costas.

“No estamos buscando en la posición que juega Saucedo, sino en otra. Aparte estamos esperando a ver quién se va, sino no podemos traer a nadie. En mitad de año solo podemos traer ecuatorianos que no hayan jugado el torneo o extranjeros, pero tenemos el cupo lleno”, explicó Costas.

Confirmó que el Kitu no será negociado al Medio Oriente por diferencias económicas. “A Benítez nos lo ofrecieron, pero hasta que no se termine el campeonato y se vea que ventas habrá no se puede decidir nada, por ejemplo Damián Díaz se iba a ir pero la operación se cayó y ahora se queda”.