Para Insúa se ha regalado la posibilidad de quedar primeros

Luego de la derrota sufrida en condición de local frente al Independiente del Valle, el Deportivo Quito ha quedado prácticamente sin posibilidades de ganar la primera etapa del campeonato. El técnico del equipo chulla, Rubén Darío Insúa, expresó nuevamente su molestia por todos los problemas que han venido perjudicando al equipo todo este semestre. “El Poeta” considera que prácticamente se regaló la posibilidad de quedar primero esta primera etapa: “Yo no creo ni recuerdo un equipo que esté peleando con la oportunidad de ser puntero a tres fechas no entrene, no concentre, que se junte el día del partido… Se ha prácticamente regalado la posibilidad de ser primeros”.

“Si uno hace un análisis este equipo jugó 20 partidos perdió solo tres, pero también es el equipo que nunca cobra, que no se ha entrenado. El equipo está en un 30 o 40 por ciento de lo que yo pretendo, si el equipo está donde está es por la calidad técnica de los jugadores… es difícil tratar de salir primeo con esas condiciones”, agregó Insúa perturbado por los problemas económicos.

El futuro no es nada alentador para la AKD. El actual gerente deportivo, Wladimir Ortiz, estaría pensando en renunciar al cargo si el segundo semestre del presente año no está asegurado económicamente. Pedro Esterilla y Edmundo Zura no continuarán en el club luego de que se haya hecho oficial su traspaso al club Mushuc Runa. Por si eso no fuera poco, uno de los mejores jugadores del Deportivo Quito y seleccionado nacional, Alex Colón, tendría varias ofertas de clubes de México para continuar su carrera en el fútbol azteca.

El Deportivo Quito abrirá la penúltima fecha del campeonato el día de hoy cuando visite al Deportivo Quevedo desde las 16h00.