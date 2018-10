Calderón: "No nos tratan como equipo de primera" (Audio)

El delantero del Deportivo Quito, Walter Calderón en diálogo con los medios de comunicación en conferencia de prensa dio a conocer como se sienten los integrantes del plantel chulla por el abandono del que ha sido objeto por parte de los directivos.

Comenzó por descartar una posible para de los jugadores: "Nosotros hemos hecho de todo. Es como meter una aguja a alguien y no ver que sale sangre. Aquí no han hecho nada. Vamos a tomar decisiones grupales para ver que hacemos y ver que pistas salen aún".

En cuanto a una no presntación del plantel en el juego ante Liga de Loja el viernes, apuntó: "Vamos a esperar si hay dirigentes que se acerquen y si no tomar una decisión. Hay un gran equipo aquí y queremos ver para que estamos trabajando. Dimos mucha ventaja y nos duele porque la situación es muy compleja".

Con mucha pena destacó que de los dirigentes no esperan nada bueno: "A nosotros no nos han respetado como jugadores, nos han irrespetado como seres humanos que tenemos nuestras necesidades y nuestras familias por la que debemos responder. Lamentablemente no nos han tratado como equipo de primera, en el que no concentramos, no nos alimentamos y eso es muy triste", concluyó.