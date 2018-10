El futuro de Benítez se define esta semana

Ricardo Peláez, presidente deportivo del América, aseguró que esta misma semana habrá noticias sobre el futuro de Christian Benítez, situación que ya se ha vuelto una verdadera telenovela. El deseo es que se quede con las Águilas, pero insiste en que no le cortarán las alas.



“Todavía Chucho es jugador de América. El plan A, que es el que está, es que se queda en América, pero el deseo de él es emigrar y sí hay ofrecimientos formales de Arabia y de Qatar, y de toda esa zona, lo tenemos clarito. No pasa de esta misma semana, les puedo garantizar que miércoles o jueves tenemos ya noticias.



“Tiene que ser bueno para él y el equipo. No podemos regalar a un jugador que es tricampeón de goleo, que todo mundo lo quiere, nos ha funcionado de maravilla, totalmente adaptado y las negociaciones no son fáciles”, indicó Peláez al Programa Zona Águila.



El directivo tiene claro el anhelo del Chucho, aunque reiteró que, mientras no se defina nada, el club seguirá contando con sus goles.