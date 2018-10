La "Metralla" Caicedo anotó 2 goles en la prueba de Argentinos

Este día lunes, el técnico de Argentinos Juniors, Ricardo Caruso Lombardi, cumplió con un día de prueba de jugadores. Entre los 47 aspirantes, estuvo un atacante ecuatoriano, Darwin “Metralla” Caicedo.

Antes de iniciar con la práctica, el delantero habló con el sitio canchallena.com y señaló: “Estoy tranquilo. Sé lo que me vengo a jugar. Espero poder hacer las cosas como las vengo haciendo.”



El jugador llegó con referencias dadas por “su amigo” Juan Luis Anangonó, quien estuvo en “el Bicho” por un año, pero no ha tenido la oportunidad de conocer al estratega: “A Caruso no lo conozco ni él me conoce a mí. Parece una persona muy seria en su trabajo. Espero que nos llevemos bien.”



Caicedo, de 30 años, ha jugado en varios equipos de nuestro país como Emelec, Audaz Octubrino, El Nacional, Espoli, Rocafuerte, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle y Atlético Audaz. Tuvo un paso por el Dinamo Bucarest, de Ucrania y un cortísimo transitar por el Fénix de Uruguay.



Restará esperar para conocer si el jugador llega a tener una oportunidad en serio de llegar al cuadro de La Paternal o si su prueba terminó aquí. (Futbol Ecuador)