Segundo Castillo: "A Ecuador le preocupa su desempeño que Falcao"

Radamel Falcao García, crack colombiano, sufrió el domingo un esguince de tobillo durante el partido Monaco - Marsella en la cuarta jornada de la Liga francesa y será examinado este martes por los médicos de la selección colombiana



Colombia y Ecuador se enfrentarán en la decimoquinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial Brasil 2014.



"Nos preocupamos más de lo colectivo nuestro, antes que de la ausencia de Radamel Falcao, que sabemos es un jugador importante", afirmó hoy el centrocampista del Hal-Hilal saudí Segundo Castillo.



"Estamos concentrados en lo que hagamos nosotros, sabemos la calidad de Falcao, pero él solo no juega", reiteró.



"Dependemos de nosotros para conseguir lo que nos hace falta para clasificarnos", declaró el extremo zurdo Walter Ayoví, quien considera que los rigores de la temperatura y la humedad afectarán a los jugadores de ambas selecciones.



Joao Rojas, extremo diestro del Cruz Azul mexicano, prefirió restar importancia a los cambios bruscos que derivarán de jugar en Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, bajar a menos de tres metros en Barranquilla para jugar este viernes y subir de nuevo el martes para enfrentar a Bolivia en La Paz, a 3.600 metros de altitud.



"No podemos poner excusas para actuar en el llano o en la altura. Necesitamos sumar puntos. Tenemos jugadores que vienen del llano, de Guayaquil, no vamos a tener muchas complicaciones",dijo Rojas.