La privación de libertad finalizó para Vinicio Luna

Vinicio Luna, ex coordinador de la FEF. Foto: Juan Cevallos

Vinicio Luna, quien fue el encargado de la logística de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) fue puesto en libertad, tras haber permanecido un año en prisión, incluyendo su cumplimiento con el pago de la multa impuesto por el delito cometido.

El ex coordinador de logística de la selección de Ecuador no justificó un vehículo y una motocicleta, bienes de su procedencia, valorados en 32 400 dólares, lo que ocasionó su arresto durante 12 meses, teniendo también como multa un monto de $64.800.

Pues Luna no fue el único privado de libertad, ya que cinco exdirigentes de la FEF fueron arrestados por la Policía tras ser investigados por lavado de activos. Teniendo en cuenta, que el ex coordinador de logística, fue quien obtuvo la menor sentencia de años de cárcel, ya que el resto de presidiarios, pasan de los tres años, debido a que el “objeto del delito” es mayor a 100 salarios básicos.

Al salir de prisión, Vinicio Luna no quiso dar declaración alguna, siendo intermediario el abogado del ex coordinador, Adolfo Cadena, quien confirmó para Ecuavisa, que su defendido cumplió su condena máxima, pagando su multa y aceptando a su vez el error de no justificar dichos bienes, lo que le permitió salir en libertad hace días pasados del presente mes.