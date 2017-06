Gustavo Quinteros vuelve a desatar polémica por su convocatoria.

Google Plus

Quinteros vuelve a desatar polémica por su convocatoria.

Recientemente, el Presidente del Club Deportivo Macará, Miller Salazar, cuestionó de manera 'cruda' y directa el listado de convocados que realizó Gustavo Quinteros, entrenador de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, en base a la preparación para sus cotejos amistosos frente Venezuela y El Salvador en Estados Unidos. Para después, en el mes de agosto, enfrentar a Brasil por la fecha 15 de las Eliminatorias a Rusia 2018.

El directivo del club ambateño considera que algunos jugadores ya cumplieron su ciclo en la selección y hay que darle oportunidades a quienes realmente se la han ganado y la merecen. Estas declaraciones fueron haciendo énfasis también por el reclamo y molestia del Presidente de Delfin S.C, José Delgado, quien anteriormente también dio a conocer su pensamiento crítico en contra de Quinteros ya que no convocó a jugadores del equipo cetáceo para que demuestren su nivel y capacidades de que también pueden jugar con la 'tricolor'.

De igual forma, Salazar felicitó publicamente a Delgado por la valentía de decir las cosas de forma directa y como son, dejando en claro que no pide ni exige que lleven a jugadores de su equipo, el Club Deportivo Macará.

Al igual que Delgado, Salazar también se mostró bastante confuso ya que no entendía la convocatoria de un portero de 35 años (refiriéndose al golero del C.S Emelec, Esteban Dreer) y, acusando a Quinteros, que hace ese tipo de convocatorias para agradarle a la gente y poderles 'vender 'humo'. El veterano directivo aseguró que "el buen ciclo de la selección ya pasó y que si siguen de esta manera, no le esperará nada bueno en el futuro y pondrán en peligro su clasificación al Mundial de Rusia", dejando en claro que no le está haciendo la 'malilla' al estratega ni a los jugadores.

NUEVOS INVITADOS EN EL ENTRENAMIENTO

Debido a su buena participación en el Mundial Sub-20 jugado en Corea, Gustavo Quinteros decidió invitar a cuatro jóvenes talentos, entre ellos se encuentran Luis Segovia (El Nacional), Juan Nazareno (Independiente del Valle), Renny Jaramillo (Independiente del Valle) y Ronnie Carrillo (Liga de Quito). Los recientes invitados no viajaron con la selección a Estados Unidos, pero si se entrenaron con el resto de la plantilla para que adquieran experiencia.

El primer partido amistoso que enfrentará 'La Tri' será el jueves 8 de junio, ante Venezuela desde las 19:30, hora ecuatoriana.