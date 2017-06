Comentarios racistas de periodista peruano hacia la 'tri'.

Phillip Butters.

En el programa deportivo peruano, Willax Televisión, el periodista deportivo Phillip Butters, discriminó eufóricamente al delantero Ecuatoriano Felipe Caicedo, denominándolo y comparándolo con un gorila. Butters no sólo ofendió a Caicedo, también describió a los jugadores de la Selección Ecuatoriana de Fútbol no como personas de raza negra, sino como cocodrilos de altura.

QUEJAS POR PARTE DE LA 'FEF'.



La máxima entidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de su presidente, Carlos Villacís, expresó con un comunicado su molestia e indignación sobre tal desubicado comentario, calificando las palabras del comunicador peruano como despectivas y racistas. Villacís exige que Butters se retracte de las opiniones emitidas y, junto a ello, que pida las respectivas disculpas a todos los jugadores de 'La Tri', ya que todos estos se han ganado el respeto y cariño de la gente en los ámbitos deportivos y sociales, tanto dentro como fuera de las canchas.

Para culminar con su queja, el ingeniero añadió que no permitirá que nadie (ya sea medio deportivo o persona) pretenda dañar a los seleccionados tricolores. La Agrupación Periodistas Deportivos Asociados de Ecuador apoyaron, sin dudar, las palabras de Carlos Villacís, declarando también que el periodista peruano Phillip Butters, violó el Código Ético del Periodista y la Declaración Universal de los Derechos Humanos exigiendo de igual forma las respectivas disculpas.

LA 'FPF' TAMBIÉN EN CONTRA DEL RACISMO.

La Federación Peruana de Fútbol también compartió un texto en el cual recalcaban que estaban en contra de la actuación de su compatriota, acotando de igual forma que lucharán sin descansar hasta lograr que se erradique totalmente este tipo de actos antideportivos.

FELIPAO TAMBIÉN SE MOSTRÓ DOLIDO.

Felipe Caicedo, quién fue el más afectado en esta polémica, compartió esta foto en su cuenta de Twitter.

LA RESPUESTA DE BUTTERS.

Las palabras de Butters en defensa de todos los comentarios e insultos en contra de su moralidad fueron las siguientes:

“Cada vez que Perú va al Olímpico Atahualpa, lo contaré a los babosos que no saben de fútbol. Nos ponen sal, ponen gallinas muertas. Nosotros les decimos monos, ellos nos dicen gallinas. Eso pasa cuando vamos allá. Han armado un show por comentarios futboleros. Los ecuatorianos nos dicen gallinas, nosotros somos monos. Farfán es la foquita y no se ofende. Nosotros con los ecuatorianos tenemos rivalidades bélicas, políticas, sociales, deportivas, entre muchas otras." agregó de forma seria y específica.

“Ahora dicen que yo soy racista. Para que lo entiendan, el que quiere, así hablamos acá y no se ofenden. A mí no me conocen los ecuatorianos, no pueden hablar así nomas. No es la primera vez que hago este comentario”, agregó Butters para culminar con su respuesta a medios deportivos y personas.