Cerro manda a Liverpool a la B en un partido apasionante

Liverpool : Guillermo De Amores, Andrés Ravecca, Rodrigo Sanguinetti, Caue Fernandes (10′ Gonzalo Godoy), Gastón Filgueira, Raúl Ferro, Jonathan Barboza (67′ Iván Moreno y Fabianesi), Christian Almeida (46′ Miguel Puglia), Paulo Pezzolano, Rodrigo Aguirre y Facundo Barcelo. DT: Eduardo Favaro.

Cerro : Mathias Cubero, Javier Méndez, Pablo Melo, Daniel Leites, Cristian Cossou (69′ Gustavo Varela), Rodrigo De Oliveira, Juan Ramón Curbelo, Hugo Silveira, Carlos Grossmüller (55′ Matías Abisab), Juan Delgado (55′ Eduardo Mieres) y Héctor Acuña. DT: Pablo Rodríguez.

MARCADOR : 5′ y 75′ Héctor Acuña (C), 57′ Rodrigo Aguirre (L), 64′ Silveira (C), 77′ Gastón Filgueira (L).

ÁRBITRO : Darío Ubriaco, Nicolás Tarán y Eduardo Aguirre.