Previa Inglaterra vs Irán: El revivir de Gareth Southgate

El Mundial de la FIFA Qatar 2022 comenzó y con ello llegó el llamado a la acción para la Selección Nacional de Inglaterra e Irán, ambas naciones forman parte del Grupo B en compañía de Estados Unidos y Gales. Los ingleses necesitan la victoria para sembrar la confianza necesaria dentro del equipo para dominar esta primera fase, aunque, Irán no cederá tan fácil pues una victoria ante el rival más difícil del grupo estaría aumentando sus posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Como es costumbre, la lista de 26 seleccionados por parte de Inglaterra generó mucha expectativa en los aficionados ingleses y en el mundo del fútbol, con mucho talento joven y una que otra pizca de experiencia, Gareth Southgate convocó a una de las selecciones con menos promedio de edad para intentar conquistar Qatar 2022 y por fin darle sentido a la nostálgica melodía compuesta por el grupo The Lightning Seeds: “It’s Coming Home”. Además, Inglaterra llega a este partido con la misión de enmendar su triste participación en la pasada fase de grupos de la UEFA Nations League donde descendieron a la Liga B del fútbol europeo.

Del otro lado, Irán, la selección con menos posibilidades de avanzar de la fase de grupos de este mundial intentará lograr la hazaña y vencer al rival más difícil de su grupo. Irán es una de las selecciones con mayor promedio de edad, sin embargo, la misma convocatoria le ha mostrado o dado la razón al técnico pues en los amistosos de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022, Irán mostró un gran desempeño donde junto 2 victorias, 1 empate y 1 derrota con rivales de categoría del fútbol mundial por lo que es un hecho que no darán la mano a vencer e intentarán dar el primer golpe sobre la mesa en la máxima justa mundialista.

Inglaterra e Irán nunca se han enfrentado en alguna competición oficial o no oficial en toda la historia por lo que este será su primer duelo para ambas naciones, sin embargo, los dos equipos ya se han enfrentado a rivales de las confederaciones correspondientes por lo que ambas escuadras ya cuentan con un poco de conocimiento sobre el área donde proviene su rival a enfrentar.

El cuadro de los tres leones por su parte ha enfrentado a siete rivales de la confederación AFC y contra Irán la estadística aumentara a ocho, ha disputado 16 encuentros contra selecciones asiáticas y ha conseguido 9 victorias, 6 empates y 1 derrota. El rival más enfrentado ha sido Australia y es con el que más equidad existe entre todos. Contra la AFC, Inglaterra suma 23 goles a favor y 13 goles en contra.

