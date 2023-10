La Kings League Américas y su gran estrategia de nostalgia

Este innovador proyecto, ideado por Gerard Piqué, ya ha dejado su marca en algunos de los estadios más icónicos de Europa, como el Camp Nou de Barcelona, el Metropolitano del Atlético de Madrid y la Rosaleda de Málaga. Ahora, da el salto al continente americano, con la Ciudad de México como su sede principal.

Del Youtube a la Kings League

En la presentación de equipos, dos fueron los que se llevaron todos los reflectores pues representan dos factores importantes de la cultura popular en la generación millenial y generación Z. Uno de ellos es el recordado equipo del Pelusa Caligari, proyecto hecho por el werever2m crew donde se apoyaron de la plataforma de Youtube para hacer una serie de fútbol donde cinco desconocidos se unían para formar un equipo de fútbol bajo el mando de su ídolo: El Pelusa Caligari. Dicha serie logró ser uno de los proyectos más vistos por los fans del werevertumorro. Ahora, el equipo tomó su lugar en la realidad bajó el mando de Alex y Gabriel Montiel, quién dijo desde un inicio que su conjunto será el de mayor afición de la Kings League debido a la conexión con la gente que creció viendo los episodios.

Ëste equipo es especial, será el equipo con más afición. No sé si vamos a ganar, pero no la vamos a pasar bien. Puede ser a lo mejor juego hasta cuatro minutos, no sé”.

🌍KINGS LEAGUE AMÉRICAS



Que nota le das a los presidentes de la liga?? pic.twitter.com/WZXo5aTxh9 — Kings League Info (@KingsLeagueInfo) October 25, 2023

De Netflix a la realidad

Al más puro estilo de Chava Iglesias e Isabel Iglesias, Club de Cuervos se presento como parte de la Kings Leagues Américas donde hasta tuvo aparición Gerard Piqué, convenciendo a los dos hijos de Salvador Iglesias de unirse a la Kings League. Sin embargo, será la futbolista Mercedes Roa quién será la presidenta del equipo y la encargada de llevar a los cuervos al triunfo. Desde la presentación, las redes sociales explotaron en comentarios donde mencionaban que los Cuervos de Nuevo Toledo estarían acompañados en todo momento por los fieles aficionados que ganaron en Netflix.