Cruz Azul, historia de ¿Éxitos?

Cruz Azul ha sido marcado en su ADN, en s­u historia, incluso en su filosofía y la de los aficionados del club como un eterno segundo, subcampeón, hasta “malditos” han sido llamados. Esto debido a esos momentos amargos por los que ha pasado uno de los clubes más históricos del balompié mexicano, sin embargo esos momentos han orillado a que los aficionados e incluso algunos medios tachen de “pechos fríos” a muchos de los jugadores que han fracasado en el único objetivo de los de la Noria, que no es otra que la de ser campeón. Ahora bien, si platicamos con varios aficionados al equipo, se puede encontrar entre las frases más comunes, o causas de esta ya llamada “maldición”, nos pueden repasar un sinfín de razones, argumentos, criticas hacía jugadores que “no merecen la camiseta” o “les pesa”; pero, los aficionados celestes en su mayoría considera que el cáncer que tiene Cruz Azul, el principal agente carcinógeno tiene nombre y puesto dentro de la directiva azul, si, su nombre es Guillermo Álvarez Cuevas y su puesto es el de Presidente del club.

Guillermo Álvarez o como le apodan, “Billy” , es señalado como el principal culpable de la enorme sequía de títulos, ya sea por su mala gestión o elección de directivos y directores técnicos, así como es acusado de tener una cerca relación con un famoso promotor del balompié mexicano, muchas son las razones por las cuales lo acusan. Sus números no son del todo malos, al contrarío cualquier presidente de club quisiera tenerlos.

“Billy” obtuvo el mando del equipo tras la muerte de su padre, Guillermo Álvarez Macías, quien fue parte fundamental para que La Cooperativa Cruz Azul, haya logrado obtener un gran nombre dentro del país. En el año de 1961 Guillermo Álvarez padre, funda el equipo de Cruz Azul, que tras apenas 7 años de su fundación logrará su primer título de liga, allí comenzaría la historia de un grande del fútbol azteca, con Álvarez padre como presidente, Cruz Azul tuvo su más grande época; tras obtener ese primer título, la siguiente temporada obtuvieron su primer sub-campeonato y para la siguiente, regresaron y obtuvieron su segundo título, justo a principios de la década de los 70´s.

La década celeste.

Esa época, esos diez años, fueron los que definieron al Cruz Azul, a la maquina celeste, encontrando una filosofía que enamoro a muchos, obteniendo un histórico tricampeonato, en donde participarían varios de los que se convertirían en ídolos cementeros; elementos como: Miguel “Superman” Marín, Alberto Quintano, Fernando Bustos, Javier “Kaliman” Guzmán, Octavio Muciño, etc.

Guillermo Álvarez padre, pudo disfrutar del gocé que significa ver a su equipo no solo campeón, sino creciendo hasta brillar en lo más alto del fútbol mexicano, todo a base de su gran esfuerzo y dedicación por la cosa por la que más pasión sintió este célebre personaje, y no, no solo es el equipo de fútbol, sino a la Cooperativa Cruz Azul. Desafortunadamente, el último título del cual pudo gozar el Sr. Álvarez padre, fue el de la temporada 1973-74, frente al Atlético Español. El titulo significo además de la quinta estrella bordada en el uniforme, significo la obtención del tricampeonato.

Así Guillermo Álvarez Macías, pudo observar como su equipo tenía una más que marcada hegemonía sobre el fútbol mexicano. El Sr. Álvarez falleció en el año de 1976, dejando un gran recuerdo dentro de todos los cooperativistas así como de todos los aficionados de Cruz Azul, logrando 5 títulos en 6 años, una sencilla prueba para su sucesor, ¿no?

Tras la muerte de Álvarez Macías, su hijo, Guillermo Álvarez Cuevas, “Billy”, se tomó el cargo del equipo que tras cuatro años después de obtener el quinto título, se logró de nueva cuenta levantar el trofeo que los acreditó como campeones, tras conseguir el objetivo, “la maquina celeste” obtuvo su segundo bicampeonato cerrando así una brillante década, donde obtuvieron solamente 6 títulos de liga, sin embargo, comenzó la primera sequía de títulos.

La primera sequía.

Si bien, la década de los 70´s se pintó de azul celeste en casi toda su totalidad, las siguientes años, marcarían a Cruz Azul de una manera desagradable en cuanto a lo deportivo se refiere. Fueron 17 años lo que tardo Cruz Azul para poder levantar una copa que los acredita como campeones de la Liga, durante esos 17 años Cruz Azul perdió 5 finales (contando una de copa), incluso para la desgracia de la institución no calificó a 4 fases finales. Todo esto bajo la gestión de “Billy” Álvarez.

La historia de la final que consiguió el equipo comandado en la delantera por Carlos Hermosillo y en la banca por Luis Fernando Tena, esta demás contarla es ya una historia quizás gastada, sí la de un título en el estadio de León, con la famosa patada a sangre fría de David Comizzo contra Carlos Hermosillo, tras dicha acción Arturo Brizio, quien era el árbitro central del partido marcaría penal a favor de la máquina, así Carlos Hermosillo cobro aquel histórico penal que les diera el octavo título de liga…

Cruz Azul había perdido una final contra Pachuca en el año de 1999, bajo el mando aún de Luis Fernando Tena, la final la perdió de una manera para nada orgullosa en un gol de oro, definido de una manera muy poco estética.

Así Cruz Azul terminaba el siglo XX perdiendo una final más en su historia así comenzaba el siglo XX, como un subcampeón.

Sin embargo en este nuevo siglo, Cruz Azul ha tenido innumerables ocasiones para poder alzarse con alguna copa ya sea internacional, como la Copa de Libertadores del año 2001, final que perdió contra el cuadro de Boca Juniors, incluso finales de CONCACAF contra Atlante y Pachuca, y las finales de liga que ha perdido contra Santos Laguna, Toluca, Monterrey y la más reciente, contra América.

Esta situación, la perdida de finales, para nada representa irregularidad en un equipo que por el contrario es uno de los más regulares, sino el más regular de toda la competencia mexicana, el explicar la razón de porque el equipo ha perdido tantas finales no es para nada sencilla, ni si quiera es culpa de su presidente, ya que si sacamos cuentas de las finales que el cuadro de cuantas finales ha perdido en los 17 años que no ha gozado de la satisfacción de coronarse campeón, realmente superaría por mucho a cualquier equipo mexicano.

Cruz Azul, después del título de 1997, habría ganado 5 títulos colocándolo como el máximo ganador de torneos sobrepasando a Chivas y América, eso sumándole que pudo haberse coronado con un título inédito para los clubes aztecas así como obtener la posibilidad de participar en el mundial de clubes.

Mi punto aquí es el de defender tanto a directivos como a jugadores, no es tanta la responsabilidad de los jugadores, muchas veces para ser campeón se necesita de determinación, experiencia, suerte; cosas de las cuales Cruz Azul solo ha carecida de la última.

Estoy seguro de que Cruz Azul volverá a campeonar en algún momento, pero el equipo debe de sacudirse no solo de sus fantasmas, sino también de la larga historia exitosa, que si bien es brillante y es parte para que un equipo pueda considerase grande, es también un factor de enorme presión que se ejerce y es algo que los jugadores deben de comprender que no juegan en la cancha.