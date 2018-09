Cruz Azul, otro semestre más de ilusión

La denominada Máquina celeste de la Cruz Azul, no se ha cansado de pelear por esa estrella que la afición tanto sueña y se le ha negado desde hace 16 años. Este inicio de torneo hace crecer las ilusiones de todo apasionado de estos colores, que sin duda han robado muchas lágrimas.

Ocho finales, una a una se ha ido perdiendo, no solo a nivel local, sino hasta en torneos internacionales. ¿Cómo olvidar aquella final en 2001 ante el Campeón de América, Boca Jrs? Donde la instancia de los penales hizo caer a uno de los denominados “Grandes” del fútbol azteca, lo conseguido por aquel plantel, nadie lo ha conseguido en el fútbol mexicano.

Donde Palencia ha sido el único mexicano capaz de callar a toda la hinchada de Boca, con su gol que igualaba las cosas en la ´Bombonera´ en Argentina.

Algo parecido sucedió en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante Pachuca, donde en los últimos segundos que separaban a Cruz Azul de un campeonato y un boleto a Japón, apareció el “El Pájaro” Benítez e hizo que todas esas lágrimas, toda esa emoción de volver a levantar el ansiado título se borrarán.

Otra final internacional fue contra Atlante, donde los de Cancún se impusieron a la Máquina dos goles por cero, no se pudo remontar el resultado y Atlante se coronó por primera vez en la liga de campeones de CONCACAF.

En el 2008, ante Toluca paso algo parecido que ante Boca Jrs, la Máquina y los “Choriceros” se fueron a los penales, la hinchada azul esperanzada más que nunca, el plantel hacía que se soñaran grandes cosas. Pero otra vez en cuestión de segundos, el campeonato se esfumo de las manos al revotarle un penal fallido a Yosgart y anotar con la espalda en su propia portería, seguido de la falla de Alejandro Vela ejecutando mal un penal.

Seis meses después, Cruz Azul no dejó de soñar para lograr por fin ser uno de los más grandes de México, llegando a instancias finales nuevamente. Esta ocasión podría remendar y dejar atrás la temporada pasada esta vez con Santos Laguna, donde el trabajo de una temporada completa se iba completamente a la basura.

Monterrey sería la siguiente parada en instancias finales, ¿pero que podrían hacerle los del Norte a Cruz Azul? La final era soñada, pues el partido de vuelta era en casa, la hinchada de Cruz Azul, cantaba y lloraba. Pero el chileno Suazo hizo ver la suerte de aquel plantel y los de la Noria caían nuevamente.

Tras llegar repetidas veces a las finales la Máquina no había podido sacarse de encima la presión que conlleva portar ese jersey místico. En todos los partidos el factor tiempo les ha ganado a Cruz Azul, las ansias de poder levantar una copa, el de hacer historia con el club. Los penales han sido también algo de mala suerte para el conjunto cementero, puesto que siempre se había perdido.

Tras un mal inicio de torneo de este 2013, el plantel cruzazulino ya no hacia ilusionarse a ningún hincha del plantel, de hecho la molestia con la institución crecía cada vez más, hasta el punto de pedir la salida del presidente de la institución y varios elementos de la directiva y plantel.

Las cosas no pintaban nada bien para Cruz Azul, hasta se llegó a pensar a mitad de torneo en los refuerzos para la temporada siguiente. No obstante a institución debía mucho a cada fanático que pagaba su boleto para ver jugar al equipo de sus amores. Cuando ya no había esperanza alguna, América revivió a Cruz Azul en semifinales de la Copa Mx, donde se le gano en tanda de penales.

Ante América se había roto la maldición de los penales que asediaban a Cruz Azul, pero la siguiente final sería ante Atlante. Cruz Azul lucho y peleo constantemente para conseguir salvar su mala temporada. Ahí estaban otra vez en una final, ¿perderían otra vez como siempre? ¿si se perdía podrían dar salida a entrenador y directivos?

Tal y como nadie lo imaginaba, Cruz Azul le gana en tanda de penales al Atlante en su propia cancha, nadie lo podía creer, tras 16 años de levantar puros subcampeonatos, se levantaba la Copa Mx, la cual ha revivido la flama de la ilusión en cada hincha cementero.

Al ganar esa final Cruz Azul rescato la temporada, sacando el orgullo y compromiso que no se le veía a los jugadores, para llegar otra vez a una final, esta vez con aquel que reviviría su buen juego y elegancia con el toque de balón; el América.

El conjunto cementero se metió a la fiesta grande una vez más, nadie sabría lo que le deparaba a la nación azul.

Otra vez, el factor tiempo que siempre le ha ganado a Cruz Azul, en las finales, no es mala suerte, sino las ansias de ganarlo y hacer historia con el club. La más reciente final de la Liga Mx fue ganada por América, donde el mal que muchas veces ha afectado a la Máquina, los penales.

Este comienzo de liga se empieza de la mejor manera, con Christian “Chaco” Giménez en uno de sus mejores momentos como líder natural del equipo, quien se espera que regrese la grandeza que alguna vez el club perdió. Giménez los ha visto caer en las finales desde fuera del club al ganarles la final en 2001 y perder varias finales con Cruz Azul.

Lo que se puede asegurar es que este argentino ahora mexicano dará todo en la cancha hasta no quedar campeón, el hambre de títulos de este jugador es enorme y es seguro que lo consiga.

El plantel es basto y lleno de figuras, donde para muchos no significa nada más que un trabajo donde si juegan bien o mal, ellos cumplen su cometido, pero con jugadores tales como; Amaranto Perea, José de Jesús Corona, “Chaco” Giménez y Gerardo Flores, Cruz Azul saldrá adelante.

Siempre Cruz Azul es comparado con otros clubes, pero cada hincha sabe lo que su club es capaz de hacer, Cruz Azul ha demostrado que está para grandes cosas, ya se cuenta con una gran afición, con jugadores de talla internacional, solo les falta ganar una final.

Y ganen o pierdan la hinchada seguirá fiel, ya que los colores se llevan en el corazón, hasta que Cruz Azul, te pueda ver campeón.