Primer acto de la Liga MX

1.-Querétaro - Morelia: Los llamados “jaguallos “, no sé ustedes, pero yo esperaba más de este equipo graves desatenciones en defensa, especialmente del brasileño Apodi, por el contrario gran exhibición la de Montero. Destacar lo de Andrade que no desentonó para nada con su equipo y por parte de los Gallos esperemos que los 3 extranjeros que faltaron logren terminar la extraña metamorfosis de Jaguar a Gallo.

2.-Xolos - Atlas: ¡Que gusto ver este tipo de partidos!. Caras nuevas y no tan nuevas en este partido, gran debut de los dirigidos por Almiron, Benedetto brilló en su debut consiguendo 3 tantos de gran calidad, aunque, de ser sinceros la defensa de Atlas no estuvo al nivel de torneos anteriores, sin embargo, debo destacar la actuación de “El toro” Vuoso”; espero este jugador se mantenga enchufado todo el torneo. Por ultimo mis respetos a los jugadores de Atlas que a pesar del ya famoso problema de sueldos, mostraron gran hambre de triunfo, bien por ellos.

3.-Cruz Azul - Monterrey: Antes de hablar de esto, me declaro aficionado de Cruz Azul. Cruz Azul enfrentó a Monterrey sin uno de sus 3 grandes referentes, “Chaco”, quien es equivalente a lo que genera Suazo en su equipo, a pesar de ello el refuerzo de Cruz Azul, Joao, fue de lo más distinto del partido al tratar de ser el revulsivo del equipo. Destaco el trabajo de Torrado en media cancha. Por parte de Rayados el más brillante sigue siendo Suazo, y su refuerzo estelar, Dorlan Pabon que para mí es el mejor fichaje de la Liga MX, esperare para juzgarlo de un mejor modo. Del árbitro mejor ni hablar, claramente perjudicó a Monterrey en el gol mal anulado.

4.-Veracruz - Jaguares: Los reboceros del puerto contra el san jaguares, a no, perdón, me hice bolas con lo de la ensalada de las rebajas de franquicia, bueno, debo decir que me quede muy sorprendido con el actuar de ambos equipos, esperaba menos, siento que Veracruz dará mucho de qué hablar este torneo y no precisamente por un bajo nivel futbolístico, mientras que Jaguares es claro que no se dejara caer tan fácilmente. Tejada necesita mejorar mucho si quiere seguir, no solo siendo titular, sino seguir jugando en México.

5.-León - Atlante: Con todo y que al Atlante se le cayó un fichaje en la semana, más la temprana expulsión de “Kikin”, lo rescatable es que Atlante ya mostro algo que no había mostrado desde la época de Miguel Herrera, orden, así como al sustituto de Moisés y un buen volante como lo es Galmarini. León sigue intentado recuperar ese estilo de juego que lo llevará a semifinales hace ya un año y hay la lleva, sin embargo aún faltan esos dos jugadores medulares en medio campo, Gulit y Montes. Rescato la actuación de Márquez y Castañeda, así como es notorio que la incorporación de Arizala es un excelente variante para él equipo.

6.-Puebla - Pumas: Hablar de Pumas es hablar de generación y generación pero una clara falta de contundencia, sin embargo la versatilidad que consiguió la escuadra universitaria con los fichajes de Nahuelpan y Ramiréz, que a mi parecer fueron dos posiciones en donde flaquearon mucho la temporada pasada, su funcionamiento fue muy bueno y estoy seguro que sus engranes de Pumas andarán mucho mejor. Puebla, bueno que decir, el sistema de Manuel Lapuente puede no gustar a muchos, pero es garantía de puntos, que, con todo el respeto que se merece Puebla es lo que necesita para mantenerse lejos del descenso y por allí meterse a fases finales. ¡Qué crack es Matías Alustiza!

7.-Toluca - Pachuca: Para mí, que no soy más que un simple aficionado, estos dos equipos están tienen los suficientes argumentos futbolísticos para poder ser animadores de la Liga. Toluca va de la mano de su gran ídolo, Cardozo, pero esta vez en el banquillo, sus dos refuerzos enseñaron que tienen material para la Liga MX, por allí les falta un poco entender la velocidad de juego del balompié mexicano, pero gran actuación de su equipo. Pachuca se armó de una manera como ya nos tiene acostumbrado y esta vez siembra sus esperanzas de gol en “Cavegol”, quien ya mostro grandes argumentes, sin embargo, sus demás figuras (Riascos,Ludueña) dejaron mucho que desear; y por otro lado los juveniles Jürgen Damm y Pizarro son dos tipos que debemos seguir.