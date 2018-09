Hace 97 años inició la leyenda

Quien no siga el fútbol, quien no lo ame, quien no lo viva como los que lo hacemos, nunca podrá entender lo que es irle a un equipo. Acá esto es como una relación, no se vale ser infiel, no se vale dejar de amar, se tiene que soportar malos ratos, apoyar y seguir apoyando. Dejar de seguir a un equipo y seguir a otro es un pecado capital. Tú eliges a un equipo y a ese le dedicas toda tu vida.

Hoy hace 97 años fue fundado el Club América. Y después de tantos años de historia, han pasado muchos jugadores, muchos entrenadores, muchos títulos nacionales e internacionales, ídolos, petardos. Pero a pesar de que el plantel cambiaba, siempre es el mismo equipo.

Yo llevo 13 años de ser americanista, soy de familia atlista y nadie entendía por qué me hice águila. Yo creo que fue el amor a primera vista, los vi jugar un día contra Atlas, y a diferencia del resto de equipos, tenían clase, un escudo hermoso, un uniforme que llamaba la atención, jugadores de gran calidad, todos los equipos lo odiaban y una historia impresionante, y esto, a mis 5 años, bastó para que tomara mi decisión.

Después de 2 títulos, fueron años difíciles, una final perdida, varios torneos sin liguillas, penúltimos lugares generales, etc. Se sufre, te da coraje, a veces hasta lloras, pero nunca dejas de seguir a tu equipo, nunca dejas de apoyarlo. Después volvimos al lugar que nos corresponde, se ganó un título inolvidable con un gol increíble de Muñóz.

No puedes explicar ni entender lo que es y representa este cub, sólo lo puedes vivir. América es un estilo de vida.

He sido testigo de la leyenda de Cuauhtémoc Blanco, de sus genialidades, de su carácter. Lloré con la noticia de Cabañas, aquel 25 de enero del 2010, día de mi cumpleaños. Entré en shock con la de Benítez hace unos meses. También vi debutar y crecer a Memo Ochoa y a Diego Reyes, orgullosamente hechos en Coapa. Ayer el último gran jugador salido de la cantera americanista, Raúl Jiménez, hizo un gol increíble de chilena, de otro planeta, para poner a México momentáneamente en el Mundial.

Hoy más que nunca creo que nunca pude haber tomado una decisión mejor, si la tuviera que volver a hacer, seguiría escogiendo al América. Así que felicidades América por este aniversario, hoy y siempre te seguiré, te lloraré y te cantaré.

¡ARRIBA EL AMÉRICA!