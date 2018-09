Ignacio Ambriz: “Tuvimos un gran rival”

Tras la derrota tres por uno en el Estadio Corona y después de ser eliminado por marcador global de seis a tres, Ignacio Ambriz, Director Técnico del Club Querétaro, señaló en conferencia de prensa que sus jugadores realizaron un gran esfuerzo pese al complicado sinodal que enfrentaron en la ronda de Cuartos de Final.

“Enfrente tuvimos un gran rival y nos superó en los dos partidos. No tuvimos ese punch que necesitábamos. Cometimos muchos errores que nos costaron ante un gran equipo como Santos, pero tuvimos una gran enseñanza”.

"Vamos a cimentar un mejor proyecto con este equipo".

Mencionó que el paso de los Gallos por la Liguilla es bastante bueno considerando el problema de descenso que sufrió la franquicia el semestre anterior: “Hoy cambia la cosa, no tenemos el problema del descenso. Ahora vamos a cimentar un mejor proyecto con este equipo con el que me identifico”.

‘Nacho’ lamentó no haber ganado ningún partido de sus dos liguillas como estratega al momento: “Pienso que mis jugadores se van con la cara en alto. Es mi segunda Liguilla pero no he podido ganar nada aún. Este equipo se armó para salir del descenso, ahora creo que podemos hacer mucho”.

Casi para finalizar, agradeció el apoyo de su directiva: “Hoy tenemos la satisfacción de quitarnos el tema del descenso, y creo que podemos esperar. Hay que agradecer a Amado Yáñez por lo que ha invertido en este plantel”.

Por último, el timonel de los Gallos Blancos habló sobre el gran ausente en su plantel, el chileno Esteban Paredes: “No voy a negar que Esteban es un gran jugador, y lástima que por un percance familiar y por la lesión no pudo estar acá, pero cuando regrese estoy seguro que lo hará bien”.