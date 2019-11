Entrevista. Jesús Molina: "América es al que siempre le fui y qué mejor que representarlo dentro de la cancha"

Sin lugar a dudas uno de los jugadores de mejor nivel en los últimos años con América ha sido Jesús Molina, mediocampista de contención que se ha caracterizado por combinar un ferreo carácter con grandes actuaciones, futbolísticamente hablando, con los azulcremas.

En exclusiva para VAVEL México, Molina habló de temas que van desde la actualidad de América previo a la Liguilla hasta un comparativo entre el estilo de juego que desarrollaron durante la gestión de Miguel Herrera y lo que llevan a cabo bajo la batuta de Antonio Mohamed.

Pregunta. ¿Cómo percibes a América de cara al partido contra Atlas y al comienzo de la Liguilla?

Respuesta. Muy bien. La verdad que toda la semana de Fecha FIFA por el tema de la Selección trabajamos muy bien, muy intenso, tratando de recuperar jugadores lesionados y esta semana no fue la excepción, ayer y hoy fue corregir errores, trabajar en aspectos donde habíamos batallado en jornadas anteriores.

P. A América no le fue bien este torneo en los partidos importantes como los Clásicos. ¿A qué se puede comprometer el equipo con juegos tan importantes como los de la Liguilla?

R. Nos comprometemos a dar todo dentro de la cancha, a cada quien entregarse al máximo; yo creo que es lo mínimo que se puede hacer como jugador, entregarse.

Muchas veces los rivales te estudian, hacen una estrategia para tratar de frenarnos como fueron, creo yo, los clásicos, sobre todo el de Pumas, el de Chivas, se pararon muy bien atrás y nos complicaron. Uno tiene que saber descifrar ese tipo de partidos donde los equipos nos conocen, saben que somos un equipo ofensivo y necesitamos tener ese equilibrio tanto a la ofensiva como a la defensiva para que el equipo siga siendo ese equipo de miedo en algunas jornadas del torneo.

P. ¿Te gustaría que tu carrera continuara en América o te ves emigrando a Europa?

"En México me visualizo en América, ojalá y se alargara mi estancia en este club porque es el club al que siempre le fui, al que desde niño lo apoyé".

R. Consolidado en América; desde que llegué siempre lo mencioné, quiero dejar huella en esta institución, quiero ser un referente, me gustaría conseguir muchos campeonatos. Obviamente que como jugador siempre existen los objetivos de migrar a Europa, yo creo que todo mundo los tiene porque es dar un paso importante, son objetivos que uno se plantea en la carrera; me visualizo en Selección, pero obviamente en México me visualizo en América, ojalá y se alargara mi estancia en este club porque es el club al que siempre le fui, al que desde niño lo apoyé y que mejor que representarlo dentro de la cancha entregándome al máximo.

P. ¿Cuál es la principal diferencia entre el estilo de juego que desarrollaban con Miguel Herrera y lo que hacen actualmente con Mohamed?

R. Por ahí he visto comentarios donde dicen que con el ‘Turco’ es un equipo más defensivo, la realidad es que no lo veo así, si te vas a las estadísticas somos un equipo goleador que está en el primero o segundo lugar de las mejores ofensivas, somos de las dos o tres mejores defensivas; ahí te marca la pauta de que somos un equipo equilibrado que como ataca y hace goles, también trata de defenderse de la mejor manera.

“Yo no creo que el ‘Turco’ sea un técnico defensivo".

Yo no creo que el ‘Turco’ sea un técnico defensivo; con el ‘Piojo’ sí era un fútbol más vistoso, íbamos un poco más desbocados al frente pero creo que los dos estilos al club le han venido bien; cada técnico tiene su sistema de juego, muy respetable obviamente, pero en especifico con el ‘Turco’ el equipo ha mostrado buenas cosas y ha tenido un equilibrio que en otros torneos no había tenido.

P. ¿Te ves el año entrante disputando alguno de los dos compromisos que tiene la Selección Mexicana pese a no haber sido tomado en cuenta en las últimas convocatorias?

R. Me visualizo y me preparo para estar ahí, en cualquiera de los dos torneos. El representar a México es el mayor orgullo de cada jugador, me gustaría estar ahí.

Uno trata de mejorar en las deficiencias y perfeccionar las virtudes. Tengo buenas cosas pero creo que no tengo techo, tengo que seguir mejorando y yo creo que de hacerlo no veo porque no se de un llamado.

Finalmente, Jesús Molina se despidió dejando un saludo a toda la comunidad de VAVEL México.

“Un saludo muy especial para la página de VAVEL México, espero que la sigan visitando, les mando un fuerte abrazo y los saluda su amigo Jesús Molina”.