En un rincón de C.U. ante Santos

Después de un par de partidos en casa que formaron parte de la buena racha que tuvieron los Pumas de la UNAM antes de caer ante Pachuca, me dí la oportunidad de volver al estadio y platicar con los aficionados.

Casi una hora antes de que iniciaran las hostilidades el estacionamiento del Olímpico Universitario estaba abarrotado de aficionados y resaltaba una cantidad de niños mayor a la usual los domingos que juega Pumas, pues el Club lanzó una promoción de "los niños entran gratos en compañía de un adulto" como festejo adelantado para los que empiezan a desarrollar el amor por los colores azul y oro.

Me acerqué a los papás para preguntarles cómo se sentían a nivel de seguridad y a pesar de que podría pensarse que acudirían con algunas precauciones, la mayoría de los padres declararon sentirse seguros en cualquier parte del inmueble, incluso uno de ellos se manifestó en contra de la nueva ley de "Estadio Seguro" que se pondrá en marcha a partir del Apertura 2015.

Los niños también se acercaron para platicar y aprovecharon la oportunidad para dejar en claro que Pumas jugará para ganarle a cualquiera en la liguilla. Los adultos no se atrevieron a declarar la clasificación hasta después de la vitoria contra Santos, pero sí anticiparon, casi todos, que de clasificar sería algo inmerecido debido a la intermitencia que ha demostrado el equipo a lo largo del torneo.

Igualmente tuve la oportunidad de platicar con integrantes de la barra 'Unión Auriazul' y que también pertenecen al grupo Orgullo Punk Skin (O.P.S), quienes estuvieron acampañados de aproximadamente 25 canadienses que forman parte de los 'Ultras' del Impact de Montreal. La fraternidad entre las barras se concretó mediante la compaginación de ideales antifascistas y en pro del fútbol.

Finalmente, les pregunté a los aficionados qué posición tomarían en caso de que Ronaldinho se plantara en el Estadio Olímpico Universitario y tuviera una actuación como la del sábado. No es de sorprender que de 12 personas entrevistadas, incluyendo niños, padres de familia, mujeres, personas de la tercera edad e integrantes de alguna barra, coincidieron en su totalidad que ellos no aplaudirían por respeto al Club Universidad Nacional y a sus jugadores, porque los aficionados van a ver a su equipo y no a un jugador que aceptaron admirar, pero no al punto de aplaudir sus actos en contra de la querencia, lo que demuestra, una vez más, la garra, la entrega y la fidelidad que tienen los aficionados auriazules independientemente del resultado que se presente dentro del rectángulo de hierba.

Agradecimientos a: Luis Ángel Chávez, Carmen Galindo, Santiago Castro, Irving Zavala, Lorena, Carlos Herrera, Samuel Álvarez, Antonio Canales, Rebeca Peña, 'El Pelusa', Sandra Barrera y Fabio. Agradecimiento especial a Pierre (integrante de UM02, Impact de Montreal, Canadá) y a todos los ultras canadienses que estuvieron presentes con la gente de Pumas.