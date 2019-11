Resultado América - Pachuca en cuartos de final de la Liguilla MX 2015 (3-4)

FT Muchas gracias por acompañarnos en este emocionante partido. No olviden que en VAVEL México encontrarán la mejor cobertura de la Liguilla de la Liga MX. ¡Hasta pronto!

FT Así, Pachuca se impone a América 7-5 en el global y cabalga a semifinales luego de estar a punto de ser eliminado.

Gol Cvitanich

FT. Así ejecutó su penal Darío Cvitanich, y con él catapultó a Pachuca a semifinales.

FT. Pleito al final, sin embargo, Diego Alonso va por los suyos y los lleva a celebrar

96' Se acabó, Pachuca es el primer semifinalista.

96' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA, GOL DE CANO.

93' Darío Cvitanich cobra alto a poste derecho, nada que hacer para Muñoz.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA, PACHUCA ESTÁ EN LA SEMIFINAL.

92' El paraguayo obstruyó un disparo con la mano. Penalti claro.

92' PENAAAAAL PARA PACHUCA. ROJA PARA PABLO AGUILAR.

88' Arroyo cobra un tiro libre al ángulo de Pérez y de momento mete a América a la semifinal.

87' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZO DEL AMÉRICA.

83' Centro para Cvitanich que el argentino remata en fuera de lugar.

80' Cambio de Pachuca: sale Hernández lastimado e ingresa De Buen.

80' América comienza a arrimarse al área, huele peligro en zona tuza.

78' Amarilla a Paul Aguilar por un reclamo fuerte al silbante.

75' Disparo de Ayoví desviado por Ventura Alvarado a tiro de esquina.

71' Cambio de América: se va Samudio e ingresa Zúñiga. Matosas va por todo.

70' Germán Cano dispara de volea pero muy por encima.

68' El partido cae en un pequeño bache; Pachuca mueve el balón y América intenta acercarse al arco con tibias insinuaciones.

63' Trallazo de Oribe Peralta que se va apenas por encima de la puerta del Conejo; cerca el mexicano.

60' Diego Alonso apuesta por buscar otro gol; ahora América necesita uno, pero de Pachuca anotar, las Águilas tendrían que anotar tres por el criterio de goles de visitante.

59' Y así lo empató Walter Ayoví que de momento pone a Pachuca en semifinales.

Gol de Pablo Aguilar y gana America 2-1 al 52' en el global 4-4

58' Así fue el gol con el que de momento Pablo Aguilar adelantaba a América.

57' Cambios de Pachuca: salen Penilla y Nahuelpán; ingresan Cano y Cvitanich.

56' El ecuatoriano dispara desde banda derecha y vence a Moisés Muñoz que ve atónito el tiro; golazo de Ayoví.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE PACHUCA.

52' Cambio de América: se marcha Darío Benedetto e ingresa Ventura Alvarado.

51' Centro pasado que Pablo Aguilar remata solo y anota el gol que adelanta a América y al momento pone a América en semifinales.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA.

50' Desborde se Samudio que reclama una mano tras la barrida de Herrera; Pachuca no reacciona.

48' ¡Cerca Nahuelpán! El argentino no alcanza a contactar un centro de Penilla y se pierde una importante.

46' ¡Disparo de Darwin que se va apenas desviado! Se salva Pachuca.

45' ¡Arranca el segundo tiempo!

MT Por Pachuca, fue Cristian Penilla quien adelantó a los hidalguenes, que deberán buscar dominar a un mermado América.

Hermosa Chilena

MT Así el gol con el que Oribe Peralta acerca a América en el marcador.

46' ¡Finaliza la primera mitad! América y Pachuca empatan a un gol; al momento, los Tuzos estarían en semifinales.

44' Tras una serie de rebotes, Oribe Peralta remata de chilena y vence a Pérez que no logra sacar el balón a pesar de su esfuerzo. América tiene vida

43' GOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA.

41' Darwin Quintero se iba mano a mano ante el portero, pero enorme Walter Ayoví barriendo para evitar peligro.

40' Disparo de Michael Arroyo que se va muy cruzado del arco.

36' Cabezazo de Benedetto a las manos de Pérez; por detrás llegaba sólo Peralta.

33' Entrada artera del argentino sobre Lozano, al que le enterró los tachones en el muslo derecho. Justa expulsión para el americanista.

32' ¡Tarjeta roja para Goltz!

31' ¡Disparo de Benedetto que se va por encima del arco!

30' ¡Terrible falla de Salinas! Tres contra uno para Pachuca y el lateral toca mal para Nahuelpán.

27' ¡Se salva América! Disparo de Nahuelpán que es contenido por Muñoz; en el contraremate, Gutiérrez estrella el balón en el travesaño.

25' Centro para Benedetto que resbala y no logra rematar. Muy atropellados los ataques de América.

23' Pésimo juego de América hasta el momento; el equipo luce sin idea clara, basando su juego en arrancones individuales.

21' Disparo de Benedetto que es desviado a esquina por Herrera.

18' El cambio se debió a una lesión de Guerrero; Quintero puede callar muchas bocas hoy. Matosas busca potencia al frente.

17' Cambio de América: Se marcha el Chepe Guerrero e ingresa Darwin Quintero.

15' ¡Atajadón del Conejo Pérez! Remate a quemarropa de Peralta que salva el cancerbero. Ya es factor.

Penilla 0 1. Defensa de agua

13' Así fue el tanto con el que Cristian Penilla adelantó a los Tuzos.

12' ¡Remate de Benedetto que Herrera salva en la línea! Buena jugada del mexicano.

9' América luce desconcentrado ante un Pachuca que propone un partido ofensivo.

6' Enorme desborde de Erick Gutiérrez tras un error de América, centra para Penilla quien con libertad fusila a Moisés Muñoz.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA.

5' ¡Gran barrida de Aquivaldo! El colombiano evita que Peralta se enfile al área.

1' Pachuca intenta controlar el balón luego del susto; Nahuelpán presiona desde arriba.

0' ¡Se salva Pachuca! Desborde de Arroyo por derecha que culmina con un centro razo muy peligroso.

0' ¡Arranca el partido!

16:56 ¡Los equipos ya arriban a la cancha! Inicia el protocolo de la Liga Bancomer MX.

16:55 Así luce el Estadio Azteca a cinco minutos del comienzo del partido.

16:48 Así calienta América sobre el terreno de juego. Fría tarde en el Azteca; Miguel Layún, examericanista, se encuentra en las gradas presenciando al equipo con el que fuera campeón el torneo pasado.

16:46 Otra clave estará en la labor de Erick Gutiérrez en el mediocampo. El juvenil mexicano se ha destapado como el mejor goleador tuzo de la temporada con seis tantos; pieza clave en el sistema de Diego Alonso.

16:41 Tras su molestia luego de abandonar el campo en el partido de ida, Darwin Quintero ha sido relegado al banquillo por el timonel Gustavo Matosas.

16:37 Será importante para América manifestarse por las bandas. En el partido de ida tuvieron nula presencia en dicho sector, propiciando los constantes arribos de Hirving Lozano y Cristian Penilla, quien incluso anotó el segundo tanto doblando desde la derecha.

16:31 Para la final, sería el Impact de Montreal el rival a vencer. Los canadienses lograron arrebatar un 1-1 de la ida en el Estadio Azteca. Sin embargo, para la vuelta América supo reaccionar de un gol en contra y ganar 2-4 para coronarse campeón.

16:29 En semifinales de Concacaf, América se topó con el Herediano de Costa Rica, cayendo 3-0 en el partido de ida. Sin embargo, en la vuelta los azulcremas no tuvieron piedad y masacraron a los ticos con un contundente 6-0.

16:27 Así arribó América a su nido, mentalizados en una nueva remontada. A continuación repasaremos las dos anteriores de la temporada.

16:22 XI Pachuca: Pérez; Salinas, Herrera, Mosquera, Ayoví; Hernández, Gutiérrez, Pizarro; Penilla, Lozano; Nahuelpán.

16:21 XI América: Muñoz; Aguilar, Goltz, Aguilar, Samudio; Martínez, Guerrero; Arroyo, Peralta, Benedetto.

16:20 ¡Ya están listas las alineaciones!

16:18 La porra de Pachuca ya está instalada en el Estadio Azteca, esperan un gran partido de su equipo ante un digno rival.

16:13 VAVEL México ya se encuentra en el Estadio Azteca que así luce en estos momentos. Una intensa lluvia cae sobre la capital del país, césped ideal para la velocidad de los atacantes Tuzos.

16:11 Como se puede apreciar, Pachuca siempre ha derrotado a América en el Estadio Azteca dentro de fases de Liguilla. De mantener hoy la tradición, los Tuzos avanzarían a semifinales.

16:09 La última vez fue en el Clausura 2011, también en cuartos de final. América venció 3-1 de visita con tantos de Molina y Bermúdez contrarestados por Leo López. En la vuelta, Néstor Vidrio acercó a los hidalguenses, pero no fue suficiente y terminaron por sucumbir.

16:04 La segunda ocasión llegaría en la ya citada final del Clausura 2007. Pachuca venció en la ida en el Estadio Azteca 2-1, con doblete de Juan Carlos Cacho que descontó Cuauhtémoc Blanco. En la vuleta, Blanco anotó un soberbio tiro libre para emparejar los cartones, pero de nueva cuenta, Cacho anotó y Pachuca se coronó.

15:57 En la semifinal del Verano 2001, estos equipos se toparon en la instancia de semifinales. En el partido de ida en el Hidalgo, Andrés Chitiva y Sergio Santana adelantaron a los Tuzos. En la vuelta, América descontó con gol de Braulio Luna, sin embargo, Cesareo Victorino selló el pase tuzo.

15:54 América y Pachuca se han enfrentado en otras tres series de Liguilla. A continuación las repasaremos

Cada vez falta menos para el partido, la explanada del Azteca ya comienza a llenarse de aficionados americanistas en busca de realizar la tercer remontada de la temporada. Las Águilas ya arriban al inmueble.

Hoy está de cumpleaños el centro delantero de Pachuca, Darío Cvitanich. El argetino/croata cumple 31 años y querrá celebrarlo anotando un tanto que catapulte a Pachuca a las semifinales.

Los Tuzos destacan por su buen manejo de redes sociales, y previo a este importante partido invitan a su afición a motivar al equipo vía Spotify, agregando canciones a la playlist del conjunto hidalguense.

Sin duda nos espera un duelo muy emocionante. En los últimos 10 partidos entre estos equipos en fase regular del torneo, se han anotado 23 goles, promediando poco más de dos por cotejo. Hoy América deberá ganar para avanzar.

En la categoría Sub 17, América se impuso a Toluca y aseguró su pase a las semifinales del torneo con un holgado global de 3-1; las Águilas vuelan hacia un nuevo título juvenil.

Pachuca también está viviendo Liguilla en categorías inferiores. Esta mañana, los Tuzos Sub 20 avanzaron a semifinales, esto tras derrotar a Tigres en la Sultana del Norte

Ya faltan pocos minutos para el comienzo de este emocionante partido América - Pachuca , el cual definirá al primer semifinalista del Clausura 2015 en la Liguilla de la Liga Bancomer MX. Acompáñenos, pronto estarán listas las alineaciones del cotejo.

Así pues, Pachuca avanzaría con cualquier triunfo o empate, así como cayendo por diferencia de un gol siempre y cuando anote más de dos, 4-3 por ejemplo. Por su parte, América necesita vencer por cualquier marcador para clasificar, siempre y cuando no sea diferencia mínina combinado con que Pachuca anote más de dos goles.

El partido América - Pachuca de ida de esta serie fue muy intenso, finalizando con un Pachuca 3-2 América, que por momentos pareciera haber quedado corto a favor de la causa de los hidalguenses, cuyos goles fueron anotados por Erick Gutiérrez, Cristian Penilla y Ariel Nahelpán, mientras que por América anotaton Michael Arroyo y Darío Benedetto.

Por su parte, Jorge Burrito Hernández, mediocampista de Pachuca, descartó lo dicho por el argentino, afrimando que los Tuzos buscarán proponer el partido en el Azteca: "Al equipo siempre le gusta proponer, atacar, hacer goles, no somos un equipo que se echa atrás, el América tiene hombres muy peligrosos adelante, pero en la parte de atrás estamos sólidos, solo tenemos que plantearnos bien y anotar allá".

Previo al partido América - Pachuca de hoy, Darío Benedetto afirmó que, a su juicio, Pachuca buscará jugar al contragolpe, por lo que no descarta una nueva remotada ya que la ventaja hidalguense es muy corta: "Pachuca va a jugar de contragolpe para aguantar su resultado, sabemos que va a ser un partido durísimo. Es muy corta su ventaja, no es imposible, nos hemos levantado de situaciones peores".

El partido América - Pachuca 2015 se llevará a cabo en el monumental Estadio Azteca, el inmueble deportivo con más historia del país y donde se han disputado dos finales de Copa del Mundo, siendo Pelé y Diego Maradona los encargados de levantar el trofeo. Historia pura.

Pachuca está concentrado en el partido América - Pachuca de este día, sin embargo, seguramente ya rueda por la cabeza de Diego Alonso lo que hará en caso de avanzar, pues perderá a Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, quienes acabando el partido volarán rumbo a Australia para integrarse con la Selección Sub 20 previo al Mundial de Nueva Zelanda. El uruguayo deberá sacarles el máximo provecho y comenzar a analizar quiénes podrían sustituirlos... pero para eso, primero deberán salir airosos del Azteca.

Según un informe de Fox Sports, el Monterrey de Antonio Mohamed habría presentado una oferta formal de ocho millones de dólares por el americanista Rubens Sambueza, quien aún no renueva su contrato con la institución de Coapa, mismo que vence en diciembre del presente año, por lo que en invierno podría marcharse gratis. Sin embargo, la misma fuente afirma que América no quiere dejarlo ir, por lo que ya trabaja en una negociación con el naturalizado mexicano.

Atentos en este partido América - Pachuca a: Walter Ayoví. El capitán de la Selección Ecuatoriana tuvo un mal partido en la ida, siendo partícipe en los dos goles de América debido a distintas desatenciones. Sin embargo, el sudamericano es un hombre muy experimentado y querrá limpiar su nombre dando un buen partido y controlando cualquier intento de llegada azulcrema.

Atentos en este partido América - Pachuca a: Michael Arroyo. Ante el no óptimo estado físico de Rubens Sambueza, es obligación del ecuatoriano tomar un papel protagonista en la consecusión del pase águila, por lo que deberá hacer valer su condición técnica para crear jugadas de peligro que ayuden a América a remontar en el marcador.

Por su parte, Diego Alonso negó que su equipo vaya a salir a guardar el resultado, expresando que Pachuca jugará con la mentalidad de dominar el partido: "Va estar muy difícil, es el actual campeón, tienen grandes futbolistas, un grandísimo entrenador, juegan en casa, tienen un montón de cosas a favor, pero confío en nuestros futbolistas, vamos a tratar de dominar el juego, a plantearnos en el Azteca como lo hicimos en casa, no vamos a defender el resultado".

A pesar de caer en el marcador, Gustavo Matosas, técnico de América, manifestó que la serie se encuentra abierta, por lo que no descarta una nueva remontada de los de Coapa: "La serie está abierta; aún faltan 90 minutos y podemos revertir la situación y ganar en casa. Tenemos tres días para recuperarnos y hay que ganar el partido en el Azteca".

Sin embargo, el duelo América - Pachuca más recordado produce gratas memorias a los aficionados de Pachuca. Fue en el Clausura 2007 cuando estos equipos se presentaron en la Gran Final, siendo los'Tuzos'campeones con un tanto de Juan Carlos Cacho en el Estadio Hidalgo, obteniendo así su quinta, y hasta el momento, última estrella.

La última serie de Liguilla disputada entre estas instituciones también se presentó en cuartos de final, donde América se impuso de visita 1-3 y culminó la obra cayendo en casa sólo por 0-1.

En los últimos 10 cotejos entre 'Águilas' y 'Tuzos', América ha levantado el brazo como triunfador en un total de seis partidos, sumados a tres victorias hidalguenses y un sólo empate a ceros. La propuesta entre estos equipos suele ser ofensiva, por lo que hoy tenemos espectáculo garantizado.

Los 'Tuzos' no la pasaron bien cuando actuaron de visitantes en el torneo regular, pues en ocho partidos sólo lograron imponerse en dos ocasiones, sumadas a dos empates y cuatro derrotas. Por el bien de su proyecto, deberán mantener la ventaja en el marcador ante un duro América.

Por su parte, Pachuca deberá plantear un partido muy inteligente y sacar jugo al 3-2 obtenido en casa; los 'Tuzos' deberán buscar anotar, pues los dos goles recibidos en casa podrían complicar su existencia.

Durante la fase regular de la Liga MX, América destacó por ser muy fuerte en condición de local, habiendo jugado un total de nueve partidos en dicha condición, obteniendo seis triunfos, un empate y dos derrotas, colocándose como el segundo mejor local del certamen.

América arriba a este partido con la encomienda de realizar su tercera remontada de la temporada, luego de caer en el Estadio Hidalgo por 3-2 ante Pachuca, en lo que fue un buen partido de Liguilla.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la retransmisión del partido América - Pachuca , correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2015 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 17:00 horas.