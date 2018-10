Tiago Volpi: "Siempre es importante puntuar"

Gallos Blancos y Cruz Azul no encontraron el gol en el partido de la joranada 5 que se disputó en el Estadio Corregidora y tendrán que seguir con la preparación si quieren mejorar los resultados, pues aún cuando 'La Máquina apenas tiene una derrota, los cuatro empates restantes tienen al equipo capitalino en la 12ª posición de la tabla, mientras que el equipo albiazul marcha en 5º después de dos victorias y tres igualadas.

Al término del cotejo, el portero y uno de los símbolos del conjunto emplumado, Tiago Volpi, habló acerca de la importancia de sumar en cada juego, ya que las unidades que se dejan en el camino son las que al final pueden definir el pase a la liguilla, como pasó en el torneo pasado.

Acerca de la racha que tienen como invictos, el cancerbero carioca se manifestó feliz tanto por la marca como por el reflejo que existe ante el trabajo costante: "Bueno, (estamos) contentos, creo que es fruto de un gran trabajo que hacemos durante la semana y que hemos hecho desde la pretemporada; ahí vamos por este camino que es un buen camino y ahora hay que tratr de ganar el próximo partido que es por la Copa y después pensar en la Liga".

En cuanto a lo que se refiere al arbitraje, destacó que fueron desfavorecidos, pero más allá de remarcar los fallos reconoció que es algo que forma parte del juego: "No es la primera, más de una vez creo que fuimos perjudicados por el arbitraje, pero así es, muchas veces en el futbol no juegas contra once jugadores, tienes que jugar contra otras circunstancias que pasan en el partido, pero como todos los seres humanos tienen el derecho a equivocarse y así es el futbol".

Finalmente, ​destacó los pros y contras del empate, con lo que pudo concluir que siempre es mejor conseguir puntos a irse en ceros: "Por un lado es bueno porque estábamos con un hombre menos y por otro es un poco frustrante porque estábamos jugando en nuestra casa, con nuestra afición, pero sabemos que el punto es importante".