Toluca y Tigres no se hacen daño

Tigres : N. Guzmán; I. Jiménez, Juninho (C), H. Ayala, J. Torres (Dueñas, min. 46), G. Pizarro, A. Acosta (Viniera, min. 75), L. Zelarayán, J. Aquino, I. Sosa (Damm, min. 79) y A. Gignac. DT: Ricardo Ferretti.

Toluca : L. García; G. Rodríguez, P. Da Silva (C), O. González, (a. Galindo, min. 31) G. Flores, A. Ríos, E. Trejo, R. Gómez (Barrientos, min. 58), C. Esquivel, A. Vega y E. Triverio Uribe, min. 72). DT: Hernán Cristante.

13:57. Gracias por acompañarnos en esta retransmisión del partido Toluca - Tigres. En unos minutos podrán leer la crónica del encuentro así como toda la información del futbol mexicano y todo lo que ocurre desde Río 2016 en la plataforma de VAVEL México. Pasen una buena tarde y reciban un fuerte abrazo de gol.

13:55. Pocas oportunidades de gol para ambos equipos; la jugada más clara fue un disparo de Gignac que atajó el cancerbero Luis García.

13:54. Nahuel Guzmán y Tigres mantienen la portería sin goles en las primeras cinco jornadas del Apertura 2016.

90+3' Termina sin goles el partido entre Toluca y Tigres desde el Estadio Alberto Córdoba.

90+2' Tiro de esquina para Tigres; puede ser la última oportunidad del juego.

90+1' Se agregan 3 minutos de compensación.

90' Tiempo cumplido y el marcador sigue sin moverse.

86' Jürgen Damm llega a línea final y consigue tiro de esquina.

85' Falta de Zelarayán en el círculo central.

84' Tiro de esquina para Toluca; los locales quieren el triunfo en los últimos minutos.

83' El tiro se cobra al área chica y Nahuel rechaza de puños.

81' Tarjeta amarilla | Dueñas recibe cartón preventivo por un jalón de playera.

79' Cambio de Tigres | Sale Ismael Sosa y entra Jürgen Damm.

78' Tarjeta amarilla | Pablo Barrientos recibe amnestación por una barrida sobre Ismael Sosa.

75' Cambio de Tigres | Sale Alberto Acosta e ingresa Manuel Viniegra.

74' Aquino centra y Paulo Da Silva rechaza.

72' Cambio de Toluca | Sale Enrique Triverio e ingresa Fernando Uribe.

70' Nahuel Guzmán no calcula bien su salida y Hugo Ayala tiene que meter la pierna para que no llegue el primer tanto.

69' Rodríguez llega desde atrás, recibe la diagonal y dispara, pero atrás desvía Nahuel Guzmán para evitar el primer gol.

66' Aquino llega a toda velocidad dentro del área y García tiene que despejar con el pie.

62' Acosta corta un bal´on cambiado y cae al césped por una mala caída.

60' ¡Cerca Toluca! Triverio remata de cabeza y Nahuel Guzmán reacciona casi sobre la línea.

59' Sosa filtraba para Gignac pero Da Silva rechaza de cabeza para evitar el mano a mano del francés.

58' Cambio de Toluca | Sale Rodrigo Gómez y entra Pablo Barrientos.

57' Falta de Trejo sobre Dueñas.

55' Centro de Gerardo Flores que alcanza a desviar un defensor regiomontano.

53' Tarjeta amarilla | Gerardo Flores reciba amonestación por una entrada por la espalda.

52' Esquivel saca un centro que es desviado por un defensa; tiro de esquina para los locales.

51' Vega desborda por la banda y busca el centro pero el balón sale antes de que hiciera contacto.

50' Alberto Acosta dispara sin encontrar la portería.

49' Triverio abre para Esquivel por la banda derecha y el disparo pasa encima de la cabaña de Nahuel.

47' Triverio ingresa al área y saca un tiro que termina sin problemas en los guantes de García.

47' Cambio de Tigres | Sale Torres e ingresa Jesús Dueñas.

46' Tarjeta amarilla | Triverio es el primer amonestado de Toluca por una entrada sobre Ayala.

13:06. ¡Arranca la parte complementaria del partido Toluca - Tigres!

13:04. Ya están los dos equipos sobre el campo para dar inicio a la segunda mitad.

12:49. Termina el primer tiempo en el Estadio Alberto 'Chivo' Córdoba y el marcador no se ha movido.

43' Gómez encuentra un espacio en los linderos del área y el balón sale a la ubicación de Guzmán.

37' El cobro sale directo al manchón penal y Luis García bajó el balón sin complicaciones.

36' Falta sobre Gignac en la esquina derecha; tiro libre para Tigres.

35' Pocas oportunidades de gol en lo que va del partido; la posesión se pelea en el círculo central y ningún equipo logra capitalizar.

33' Rodríguez dispara desde el costado izquierdo y el balón pasa lejos de la portería de Nahuel Guzmán.

31' Cambio de Toluca | Sale Osvaldo González y toma su lugar Aarón Galindo.

30' Osvaldo González nuevamente cae y no puede continuar en el campo.

28' Sosa retrasa para gignac y una pierna defensiva tapa el disparo.

26' Se reunuda el encuentro; Toluca tiene un hombre menos por la molestia de González.

25' Osvaldo González tiene una molestia en el costado, parece que no continuará en el juego.

24' Gignac intenta llevarse a dos por la entrada del área y pierde el esférico.

23' Esquivel llega a la línea final, saca un centro pero la fuerza del envío evita que Triverio reaccione a tiempo.

21' Centro que se pasea por el área chica y Triverio no conecta con el balón; NAhuel se queda tirado en el campo por el contacto con Triverio.

19' Aquino ingresa al área con balón controlado y cayó ante un contacto pero no se señala falta.

16' Gignac genera un espacio a la altura d ela media luna del área, dispara y Luis García vuela para evitar el primer gol de la tarde.

14' Gignac impacta directo al arco y Luis García recuesta para mandar a tiro de esquina.

13' Otra falta de Flores sobre Aquino, ahora en el vértice derecho del área. Tigres tiene la oportunidad de disparar a puerta.

12' El cobro de Zelarayán sale a la ubicación donde esperaba Luis García.

11' Falta de Flores sobre Aquino en tres cuartos de cancha.

10' Falta sobre Rodríguez a unos metros del banderín de tiro de esquina. Pelota parada y buena oportunidad para Toluca.

9' Tarjeta amarilla | Juninho se pinta de amarillo por un jalón de playera en la mitad del campo.

7' Gignac pierde el mano a mano con González por el costado de la derecha.

6' Ismael Sosa cae afuera del área y no se marca nada; saque de meta para García.

5' Centro al corazón del área en busca de Alexis Vega que termina en las manos de Guzmán.

4' Zelarayán lo intenta de media distancia y el balón pega por la cara externa de la red.

4' Triverio saca el primer disparo del encuentro y Nahuel Guzmán rechaza de un manotazo.

3' Esquivel intenta escapar por la banda y Alberto Acosta barre para sacar el esférico por la banda.

2' Es el partido 200 de Juninho en la Liga MX.

1' Tigres intenta ir al frente desde los primeros instantes.

12:03. ¡Arranca el partido en el Estadio Alberto Córdoba entre Toluca y Tigres!

12:00. Paulo da Silva y Juninho son los capitanes para esta tarde.

11:59. Este es el segundo partido de Toluca como local antes de regresar al remodelado Nemesio Diez.

11:57. Ya suenan las notas para recibir el protocolo de la Liga MX con Toluca y Tigres saltando al terreno de juego.

11:51. Luis García será el portero titular de Toluca en lugar de Talavera.

11:49. Tigres y Nahuel Guzmán no han recibido gol en lo que va del Apertura 2016, por lo que Toluca tiene un reto delante.

11:47. Tigres también hace los últimos movimientos antes de regresar al vestidor.

11:45. Toluca realiza los últimos ejercicios de calentamiento minutos antes de que arranque el partido.

11:19. Once de Tigres: N. Guzmán; I. Jiménez, Juninho (C), H. Ayala, J. Torres, G. Pizarro, A. Acosta, L. Zelarayán, J. Aquino, I. Sosa y A. Gignac.

11:17. Once de Toluca: L. García; G. Rodríguez, P. Da Silva (C), O. González, G. Flores, A. Ríos, E. Trejo, R. Gómez, C. Esquivel, A. Vega y E. Triverio.

11:15. Listas las alineaciones de ambas escuadras, en un momento las compartimos.

11:00. Resta una hora para que dé inicio el partido entre el Deportivo Toluca y los Tigres de la UANL. La afición mexiquense ya comienza a hacerse presente en el inmueble universitario de la UAEMéx.

10:50. En la categoría Sub-15, Toluca derrotó como visitante 2-1 a los Xolos de Tijuana, con anotaciones de Ricardo García y Axel García. Por su lado, Tigres aprovechó su condición de local apra vencer 3-1 a León, con tantos de Sergio Treviño, Jonathan Sendiz y Lorenzo López.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Toluca - Tigres, además de la más reciente información que surja desde el Alberto Chivo Córdova. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El último encuentro entre Tigres - Toluca, entre estos dos equipos, fue en la primera jornada del Clausura 2016. Partido que parecía acabaría con un empate a cero goles, pero que al final terminó en una victoria de los Diablos Rojos con gol de Fernando Uribe en los últimos instantes del juego.

La sede será el Estadio Alberto Chivo Córdova, inmueble tiene capacidad para 32.000 aficionados y que se encuentra ubicado dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde también entrenan los Potros.

Atentos a: Ismael Sosa, el flamante fichaje bomba del pasado draft, ha cumplido con las expectativas de los aficionados regios, ya que ha demostrado su calidad en el campo y su talento a la hora de aportar a la ofensiva felina junto a Gignac. Sosa, se estrenó en la jornada 3 con Tigres frente a las Águilas del América.

Atentos a: Aldo Benítez, el recién debutado con la escuadra escarlata buscará aportar al Toluca para conseguir la segunda victoria del torneo. Durante la semana, Benítez declaró: “Conoces que Tigres tiene una buena plantilla y tenemos que hacer bien nuestro trabajo para sacar el triunfo. Tenemos que hacer pesar nuestra casa, salir a presionar al rival, ellos vienen a jugar con la altura y eso les va a costar, pero el equipo está enfocado en nuestro trabajo”.

Estadísticamente son los Diablos Rojos quienes tienen dominio sobre Tigres. En 48 juegos disputados entre estos dos equipos, Toluca cuenta con 22 triunfos por 11 de los auriazules, sumándole 15 encuentros que terminaron en empate.

El último partido de los felinos como visitantes fue frente al América en el Estadio Azteca, en donde los dirigidos por Ricardo Ferreti se llevaron el triunfo con un contundente marcador de 3 a 0.

Por su parte, los Tigres de la UANL se encuentran ubicados en la 4ta posición de la tabla general, con dos empates y dos victorias. Además, los de San Nicolás son el único equipo que aún no ha recibido gol en estas primeras cuatro jornadas del Apertura 2016.

El cuadro dirigido por Hernán Cristante llega motivado tras conseguir su primera victoria, luego de vencer 2-0 al actual campeón del futbol mexicano en el Chivo Córdoba, estadio en el que Toluca juega como local debido a la remodelación del Nemesio Diez por el Centenario del Club.

Los Diablos Rojos del Toluca iniciaron el torneo de manera regular con un empate y dos derrotas consecutivas en las primeras tres jornadas del certamen. Actualmente Toluca se encuentra en la onceava posición de la tabla general con 4 puntos.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Toluca - Tigres , correspondiente a la 5ª jornada del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto 'Chivo' Córdoba a partir de las 12:00 horas del mediodía.