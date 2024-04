odo Se reanudó la Champions Cup después de la pasada fecha FIFA y, los Tigres de Robert Dante Siboldi visitaron el estado de Ohio, Estados Unidos, para disputar este primer capítulo de los cuartos de final de este certamen.

El Lower.com field fue testigo de este enfrentamiento entre Tigres y Columbus. Con un estadio que no se llenó, la afición que asistió se dio la tarea de alentar a los locales.

Robert Dante Siboldi no titubeó en mandar a sus mejores hombres de titulares para tratar de sacar un resultado positivo.

El partido se retrasó hora y media debido a las condiciones climáticas de Ohio por una tormenta eléctrica, y fue así como el encuentro entre Tigres y Columbus comenzó en punto de las 6:30 pm (CDMX).

Tigres comenzó dominando el partido y mostraron una faceta agresiva, con varios jugadores al ataque llegando constantemente al área rival. Los felinos querían aprovechar la importante ausencia de 'Cucho' Hernández por lo que siguieron ofensivos.

A pesar de que Columbus igual tuvo llegadas importantes en el área universitaria, el gol llegaría primero a favor del equipo mexicano.

Al minuto 17, la jugada inició por la banda derecha. Diego Lainez mandaba un centro al área donde un gran remate de cabeza por parte del francés, André-Pierre Gignac, venció al portero local para poner el 1-0.

Todo era miel sobre hojuelas para los Tigres de Siboldi que bajaron las revoluciones en ofensiva tras el gol.

El primer susto de empate llegó a la media hora de partido donde tras una serie de rebotes, Hinestroza tomaría el balón para sacar un potente disparo a portería que terminaría desviando Felipe Rodríguez.

Las constantes llegadas de Columbus Crew tendrían su recompensa al minuto 43 tras un error en la salida de Tigres, Samir comprometió el balón que Diego Rossi aprovechó el error para sacar un disparo muy colocado a la base del poste y así poner el marcador 1-1.

⚽️ Diego Rossi tied the game in the last minutes of the first half!#ConcaChampions pic.twitter.com/KDRjZMXNxB