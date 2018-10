Luis Robles: "Nos faltó contundencia"

Los Rojinegros del Atlas volvieron a empatar en casa, siendo al más puro estilo del tradicional ‘A lo Atlas’, pues al 90’, Cruz Azul empató vía penal. Sin embargo, Luis Robles reconoce que ese penal no es el culpable de empatar, sino la falta de contundencia del equipo.

Son pocos los futbolistas que reconocen sus errores, y el ‘Macue’ es uno de ellos, sabiendo que por fallas a la ofensiva dejaron vivir al rival, mismo que creció y al final les terminó quitando dos puntos.

“Al equipo lo veo bien, se hizo un buen esfuerzo, pero debemos de culminar mejor las jugadas que tenemos a la ofensiva, en el primer tiempo tuvimos dos o tres importantes que no supimos aprovechar y por ende terminamos sufriendo al final. Nos faltó contundencia”.

Asimismo aseguró que de no haber fallado esas jugadas, no habrían sufrido tanto en el segundo tiempo, pero no justificó la marcación del penal en el último minuto, del cual se deslindó por completo.

“La verdad sí, hemos cometido errores, pero el equipo va mejorando, estuvimos mejor parados, arriesgamos en ocasiones atrás, pero lo importante es que el equipo sigue sumando. Esperemos romper esa racha de empates y el próximo partido ganarlo”.

Pero el casaca 18 de los Zorros se siente mal por los penales que le han marcado al Atlas, situación que no comparte, aunque dice respetar el trabajo de los silbantes.

“Lo importante es mejorar el aspecto ofensivo, ya que tenemos jugadas claras que de repente no vemos al jugador que está mejor ubicado, y optamos mal. Debemos poner énfasis en esas jugadas”.

Robles aseguró que la presión de los delanteros es un factor que les juega en contra, y por lo tanto no ven con claridad sus opciones de gol. Además mencionó que a pesar de dejar escapar 4 puntos en los dos últimos juegos, le da tranquilidad el hecho de que por lo menos siguen sumando, y ve mejoría en el plantel.