El estadio Jalisco se vestirá de gala para recibir el encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2023 de la Liga Mx entre Atlas y Querétaro, uno de los encuentros más ríspidos e intensos que hay en el certamen.

Tanto los rojinegros cómo los queretanos buscan sumar de tres en esta jornada, ambos con metas diferentes, sin embargo se espera bastante en los 90 minutos que se avecinan.

En este encuentro las dos escuadras se juegan más que tres puntos, ya que estamos hablando de un partido bastante importante tanto para Atlas cómo para Querétaro, por la fuerte rivalidad que existe entre aficiones.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los rojinegros del Atlas llegan a este encuentro luego de caer ante los Rayados de Monterrey previo a la fecha FIFA, dónde en su casa, los dirigidos por Beñat San José no lograron empatar los cartones y terminó el encuentro con un marcador de 2 goles a uno.

Además los de Guadalajara tuvieron un encuentro amistoso en este parón ante las Chivas, el clásico tapatío se trasladó a tierras estadounidenses, sin embargo ninguno de los dos equipos logró anotar y el duelo terminó con un aburrido cero a cero.

Los locales únicamente han llegado a diez unidades, esto tras acumular seis derrotas, cuatro empates y tan sólo dos victorias, los de Jalisco necesitar de manera urgente una victoria para escalar puestos.

Por otra parte Gallos llega luego de vencer al FC Juárez en el estadio Corregidora por la mínima, estos tres puntos le supieron más que a gloria a los dirigidos por Mauro Gerk, ya que jugaron la mayor parte del encuentro con diez jugadores luego de la expulsión del canterano Pablo Ortíz.

Los queretanos llegan en un buen momento, suman dos victorias al hilo, una de local y una de visitante ante los Tuzos de Pachuca. Además en las 12 jornadas que han jugado de este Clausura 2024 los emplumados suman cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas llegando a 17 unidades, lo que los ubica en el puesto nueve de la tabla general.

Bajas

Atlas no podrá contar con el defensa Martín Nervo, el jugador fue expulsado en el minuto 98 del encuentro luego de que le diera un codazo al jugador regio Edson Gutiérrez. Siendo una baja muy sensible para los locales.

Querétaro por otra parte, no podrá hacer uso de Pablo Ortíz, al defensa le mostraron la segunda amarilla, derivando en su expulsión, tras una dura entrada en el encuentro ante el FC Juárez, por lo cual Mauro Gerk no podrá contar con él.

Posibles alineaciones

Atlas | Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Anderson Santamaría, Martín Nervo, Luis Reyes; John Murillo, Aldo Rocha, Raymundo Fulgencio, Jeremy Márquez; Eduardo Aguirre, Mateo García.

Querétaro | Fernando Tapia; Omar Mendoza, Emanuel Gularte, Oscar Manzanarez, Pablo Ortíz; Pablo Barrera, Federico Lértora, Kevin Escamilla, Raúl Sandoval; Samuel Sosa, Facundo Batista.

Declaraciones

Beñat San José habló tras la derrota ante los Rayados de Monterrey: “Estoy enfocado en mejorar este equipo cada semana, mi reto era sacar lo mejor de este plantel, pero estamos en deuda con el club y la afición con los resultados, a partir de ahí, solo puedo decir que con el siguiente buen resultado, el equipo saldrá a flote y sacará mejores resultados en el tramo final. El objetivo será luchar hasta el final para entrar al Play In”.

También tocó el tema del descontento de la afición: “No tengo nada que decir, la afición tiene el derecho de expresar, cuando no hay resultados, juegue como juegue el equipo, aunque hayas tenido más chance de ganar el partido, sino lo haces, no hay nada que decir, soy una afición extraordinaria, alientan. Nos debemos a ellos, hicimos un partido para otro resultado, pero no hemos ganado, tienen derecho de expresarse como quieran”.

Para finalizar tocó el tema de la meta de puntos que se había dicho: “Lo de 25 puntos no lo puse yo, al final nosotros queremos ganar cada partido que jugamos, está claro que quedan cinco partidos y que nuestro deber es ir por la victoria en los cinco partidos, mientras haya puntos, hay esperanza, más con el equipo y la afición que tenemos. Tenemos cinco partidos para mostrar nuestra mejor versión, intentar hacer los máximos puntos, es un reto difícil, pero para eso estamos”.