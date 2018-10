Velarde advierte que León será más ofensivo

Atrás quedaron las lesiones y la injusta expulsión que sufrió Efraín Velarde en el último juego frente al Santos, el “Chispa” está listo para encenderse y recuperar su puesto en el campo, el lateral izquierdo espera ganarse el apoyo del nuevo domador Javier Torrente: “Siempre lo he mencionado cada que empieza un torneo o llega un nuevo cuerpo técnico empezamos de cero, tienes que entrenar como si fueras un novato, la competencia siempre va estar en todos los sentidos, lo tomo como un nuevo reto, voy a tratar de entregar mi mejor futbol y esfuerzo para el bien del equipo, ya el profe decidirá”, adelantó el zaguero del León.

Efraín habló de su estado físico, la molestia es mínima, Velarde espera sanar antes del juego frente al Atlas: “Vengo de la lesión, en el partido contra Santos me sentí muy bien, sin molestias, luego de eso me regresó el dolor, eso no me permitió entrenar bien la semana pasada pero me siento bien, espero ya estar al cien para lo que requiera el profe”, recalcó.

El ex de Pumas adelantó la idea del nuevo domador, Torrente quiere devolverle la agresividad al León: “El futbol que él quiere se va a ir dando poco a poco conforme pasen los entrenamientos y los partidos, él quiere que sea un equipo ofensivo pero obviamente tenemos que cuidar todas las líneas”, indicó.

La intensidad se verá en cada juego, la Fiera dará de qué hablar: “Javier nos ha dicho que no podemos escatimar en el esfuerzo, en salir a la cancha con nuestro mejor funcionamiento futbolístico”, dijo.

Frente a los Rojinegros ya se verá algo de lo que quiere el ex auxiliar del “Loco” Bielsa: “Creo que el sábado se puede ver un poco de su sello, no es para menos y tenemos que mejorar en todos los sentidos”, expresó.

Sobre los tapatíos, el “Chispa” adelantó un juego complicado: “Creo que ellos están jugando muy bien, el “Profe’ Cruz arma bien a sus equipos y plantea buenos juegos”, adelantó.

Velarde prefiere enfocarse en León, el equipo esmeralda saldrá por tres puntos que lo saquen del sótano: “Nosotros tenemos que ocuparnos de lo nuestro, tenemos mucha calidad en el equipo, nuestro potencial futbolístico es muy importante, trataremos de hacer un partido inteligente pero con mucha intensidad, no podemos escatimar en el esfuerzo”, cerró.