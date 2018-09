Las diez del zorro: Semana 8

Los dirigidos por José Guadalupe Cruz parecen perder brillo cada semana que pasa. Un rival que se encontraba en el fondo de la tabla con solo cuatro puntos, hizo ver al Atlas como si ellos fueran los que estuvieran pasándola mal en el torneo, no obstante, sí fueron los zorros quienes salieron cabizbajos el sábado en León. A continuación repasamos lo que nos dejó el duelo contra los 'Panzas Verdes' y el panorama que le espera a los del paradero.

1. ¿Se acabó la idea?

Contrario a lo que nos tenían acostumbrados en las primeras cinco jornadas del campeonato, Atlas contaba con un estilo de juego bien definido; presionar al rival en su salida, anticipar en defensa, jugar mucho por las bandas y llenar el área rival de oportunidades de gol. Parece que aquellos destellos de brillantez se fundieron desde el partido contra el Guadalajara. A pesar de ser apenas el segundo encuentro perdido, se venía notando una baja de juego y entendimiento por parte de los jugadores, lo cual es mucho más grave considerando que queda mucho torneo por delante.

2. Zorro nostálgico

Con solo dos puntos cosechados de 12 posibles, los de la 'Academia' simplemente no han podido acoplar su juego de visita. Quitando del panorama el duelo vs Tigres. Lo que han mostrado los rojinegros jugando de visita ha sido muy pobre y los resultados lo respaldan. Siempre viéndose abajo en el marcador y con una defensa que parece no sentirse cómoda fuera del Jalisco, se a vuelto difícil ilusionarse cuando el Atlas visita a sus rivales.

3. Pésimos cambios

En ocasiones pasadas hemos alabado la estrategia del profe para enfrenar los partidos, ahora la reprobamos. Apenas al minuto 35, cuando ya se encontraba perdiendo el Atlas por diferencia de dos goles y sin indicios de acortar distancias, Edson Rivera entró por Luis Robles en un momento que Atlas no era dueño del balón y al contrario, perdía muchos de ellos. Pero colocaron a Rivera en una posición en que rara vez se le había visto. Casi como volante mixto y por supuesto fue todo un fantasma. Lo mismo pasó con Daniel Álvarez, que parece que nunca volveremos a verle el nivel que tenía cuando debutó. Pero el colmo fue cuando metió a Christian Tabó, un jugador que nunca te ha dado la solución para absolutamente nada, no iba a ser la llave para remontar y emparejar un marcador adverso.

Foto: Ligamx

4. No hay revulsivo

Si bien es conocido que el plantel de Atlas no es ni cerca de los mejores del campeonato, sus once titulares han encontrado de alguna manera competir y hacer difícil la tarea al rival. Pero, ¿qué pasa cuando esos 11 no responden? "Absolutamente nada" sería la respuesta. Seamos honestos, en todos los partidos que los dirigidos por el 'Profe Cruz' se han visto en aprietos, simplemente no han encontrado la solución en sus filas. La única ocasión en que se vieron abajo o alcanzados en el marcador y pudieron corregir, fue en el clásico tapatío gracias a una buena jugada individual de Flavio Santos, pero nada más. En los otros encuentros, ni siquiera se han visto indicios de un equipo que cambie totalmente o se vea cerca de lograr sus objetivos. Para el Atlas son sus 11 (aunque a veces pareciera que juegan con 10 o menos) y nada más.

5. Caracoles de campo

Uno de los aspectos que más me molestaron en el partido del sábado, fue la lentitud con que se jugaba. Generar peligro desde propio campo era imposible. Las salidas y transiciones se hacían con una tranquilidad diabólica, tanto así que todo el rival ya se había acomodado antes de llegar a tres cuartos de cancha. Sumándole a la nula velocidad, la poca creatividad para ofender de nuestros atacantes, era una tarea imposible inquietar al León.

Foto: Gettyimages

6. Imprecisión

Era realmente desesperante ver a jugadores con la experiencia de Leiton, Barragán, Duque, Robles y Cándido, solo por no mencionar a todo el equipo, fallar pases de cuatro o cinco metros, de trámite, en propio campo, en medio campo, sin presión, pases de salida, desde cualquier parte del campo se equivocaban. Fueron tantas las pérdidas de balón que este fue el juego en el que más faltas se cometieron.

7. Pólvora empapada

No hace falta decir que Duque no vive su mejor momento frente a la portería, pero cada vez se aleja más a ella. El colombiano aquejaba muchas fallas ante la portería en encuentros pasados, ahora ya ni siquiera tiene la oportunidad de fallarlas, lo mismo va para Martín Barragán que a pesar de ser recién llamado a la selección nacional, su química con Duque cada vez se muestra más ineficiente. Pero en esta visita al Nou Camp, fue como jugar con dos hombres menos. Ya ni siquiera jugando de poste para retener el balón o ser el hombre con quién jugar para empezar el ataque. Nada les salió a nuestros delantero el sábado pasado. El torneo aún es muy largo para hacer correcciones, sin embargo, el técnico michoacano no parece tener muchas intenciones de cambiar.

Foto: Ligamx

8. Miguel Ángel NauFraga

En la mediana de juego que se ha visto envuelto el Atlas, si hay alguien que merece ser rescatado es el portero argentino Oscar Ustari, quién debido a una lesión no podía ser tomado en cuenta para este encuentro. Vaya que se le extraño. Desde el primer gol, en donde Fraga no acierta a despejar de manera correcta y regala el balón para que Cano solo empuje, sabíamos que se venía una noche complicada. Sin embargo no solo fue ese gol. En varias ocasiones se notaba la poca comunicación con sus centrales, sus saques de meta eran paupérrimos y nunca se quedaba con el balón. Si este tipo de porteros son los que preferimos de suplentes antes que apostar por uno de casa, hemos perdido parte de nuestra filosofía, una que nos ha mantenido con vida por muchos años.

9. León

Hace apenas seis meses, en la misma octava fecha, nos enfrentábamos de visita al peor equipo del campeonato. Y al igual que este fin de semana, le dimos vida a un equipo que no había ganado ningún partido, en aquella ocasión los Dorados de Sinaloa. Atlas se ha convertido en un auténtico levanta-muertos. Ya me imagino que han de pensar los equipos cuando nos enfrentan. De nueva cuenta perdimos contra uno de los peores equipos del campeonato y de nuevo contra el León. Desde su regreso a primera división hace casi cinco años, solo los hemos podido derrotar en una ocasión y fue casi de milagro. Los panzas verdes nos tienen bien tomada la medida sin importar las circunstancias que rodeen a ambos equipos. A diferencia de nuestro Atlas, León cuenta con jugadores que se les conoce su calidad, solo hay que despertarla, y es a nosotros quién agradecen haberles ayudado.

Foto: aztecadeportes

10. En Frío

Es triste ver como tus centrales que parecían ser la revelación del torneo ahora son una de las defensas mas goleadas. Leiton y Barreiro cada vez se notan con menos calma y más confusión a la hora de contrarrestar los embates ofensivos, pero el poco acompañamiento por parte de Madueña y sobre todo Luis Reyes los termina por matar.

De nuevo hacer hincapié en Reyes. El tipo simplemente no corrige, es muy claro que se le puso de lateral por la profundidad que puede llegar a tener si se combina bien con Cándido, sin embargo, han sido más de cal que de arena. En el tercer gol deja completamente sola su marca. Se necesita de manera urgente explicarle bien su posición, o bien, optar por alguien que cumpla de mejor manera.

La recuperación de balón es uno de los temas más delicados, y nuestros "contenciones" no ayudan para nada. Rafa cumple más una función de libero y primer pase de salida que de recuperador, y el macue a demostrado no estar a la altura. Los balones se recuperan casi en primer cuarto de cancha y con el rival asfixiando.

Flavio y Cándido se han visto debilitados por el mal medio campo y poca conectividad de los delanteros en estos últimos encuentros, pero son ellos los que han demostrado tener el ritmo para aguantar los partidos, misma premisa que no deja entender el porque de sus salidas.